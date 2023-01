‘Conversa Preta Digital’ estreia nos canais da Rede Bahia

Foto: Divulgação

O “Conversa Preta” fortalece a atuação nos multimeios e cria um projeto exclusivo digital neste ano. A estreia acontece nesta quinta-feira (12). Durante o mês, a emissora mostrará a potência da negritude na Bahia, no Brasil e no mundo, com dois especiais.

Batizado de “Essa é a Nossa Conversa”, um dos trabalhos será exclusivo para o Globoplay do Conversa Preta e o site RBT, nas quintas-feiras. O outro é o “Música Preta”, com transmissão simultânea nas rádios Bahia FM, Bahia FM Sul e no YouTube da Rede Bahia, aos sábados.

“O antirracismo é uma prática urgente. Não há mais tempo para nos prendermos aos discursos, apenas, e o ‘Conversa Preta’ provoca reflexões sobre a importância da ação rápida. Levar esse conteúdo para o multimeio é garantir que mais pessoas possam acessar essas informações e somar, cada vez mais, nessa luta que é contínua”, afirma Luana Souza, apresentadora dos dois especiais.

Os projetos

Nesta quinta-feira e nas próximas (19, 26/1 e 2/2), tem o especial “Essa é a Nossa Conversa”, trazendo debates importantes em torno da pauta antirracista, muito humor e informação. No estúdio, Luana Souza e Lucas Almeida recebem convidados especiais.

A estreia traz um papo com Gabriela Loran, atriz trans que está na novela Cara e Coragem. Os episódios ficam disponíveis a partir das 17h.

Aos sábados (14, 21, 28/1 e 4/2), às 20h, tem o programa “Música Preta” com Luana Assiz e Luana Souza conversando com artistas que estão despontando na música baiana. A primeira edição traz ao estúdio a banda Afrocidade.

Nesta temporada, além de entrevista com a banda convidada, o “Música Preta” conta com quadros especiais. Tem a diversidade de artistas da música preta do Brasil e do mundo no Momento Solta o Som; histórias de amor inusitadas e dicas para os afrolovers no Preta.Luv, com a jornalista Lorena Ifé; e a agenda cultural preta da cidade, no Rolezim com Atitude, com o repórter Pedro Martins.

“Pra nossa equipe, é muito potente poder ver o alcance e as possibilidades desse projeto, se conectando com um público ainda maior, trazendo uma diversidade de temáticas e principalmente celebrando nossa negritude”, pontua a diretora Andrea Bonfim.

