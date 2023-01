A Coopercitrus a maior cooperativa do estado de São Paulo está em busca de novos profissionais para atuar em suas filiais. A contratante busca por trabalhadores responsáveis, que desejam inovar e modificar o mercado de trabalho. A seguir, você vai conferir todas as oportunidades disponíveis e os locais de atuação.

Coopercitrus abre novos EMPREGOS em todo o país

A companhia leva suas atividades até os estados de Goiás, São Paulo e Minas Gerais e atualmente possui mais de 180 unidades de atendimento. A companhia fatura cerca de R$8 bilhões anualmente e deseja crescer cada dia mais, sempre investindo em inovação e qualidade, visando a satisfação de seus clientes.

A Coopercitrus procura oferecer oportunidades iguais a todos os brasileiros, independente de gênero, identidade de gênero, idade, deficiência, nacionalidade, religião ou orientação sexual. São vagas para diversas regiões do Brasil, Minas Gerais, São Paulo e vários outros. Confira, a seguir.

Consul. de Fertilizantes – Uberlândia/MG;







Jovem Aprendiz – Birigui;







Assistente de Tecnol. Agrícola II – Goiás;







Estágio Téc de Segurança do Trab. – Bebedouro/SP;







Consultor Técnico Comercial – Bebedouro/SP;







Gerente de Loja – Itamogi;







Líder de Depósito – Bauru/SP;







Téc. de Tecnologia Agríc. II – Goiás;







Montador de Sistema de Irrigação – Mogi Mirim/SP;







Mecân. de Máquinas Agríc. – São José do Rio Preto/SP;







Mecânico de Manutenção Industrial II – Colina.

Como se candidatar

Acessando o site 123 empregos, os interessados nas oportunidades divulgadas podem cadastrar um currículo atualizado para Coopercitrus analisar e concorrer ao processo seletivo.

