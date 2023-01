A Coopercitrus trabalha comercializando insumos, implementos agrícolas, máquinas e oferecendo soluções de última geração aos seus clientes. Trata-se da maior cooperativa de São Paulo e uma das principais do Brasil que está em busca do seu crescimento diariamente. Confira, a seguir, as oportunidades que a empresa anunciou.

Coopercitrus abre vagas de emprego pelo país; veja os cargos

Desde a sua fundação, a Coopercitrus procura oferecer uma experiência única ao produtor rural através de seus produtos qualificados e um atendimento especializado. A empresa atua de forma sustentável e integrada, visando o futuro do agronegócio.

Trata-se de uma empresa com uma carreira sólida com quase 50 anos que busca novos trabalhadores para a formação de um time talentoso. Confira a seguir os cargos disponíveis e os locais de atuação.

Analista de Operações Comerciais PL – São Paulo;

Superv. de Posto de Combustível – Ibitinga;

Op de Caixa – Uberlândia/MG;

Analista de Planejamento de Marketing Jr – Bebedouro/SP;

Enc. de Oficina – São Paulo;

Consultor Comercial de Peças – São Paulo;

Supervisor Pós Venda de Irrigação – São Paulo;

Coord de Tec Agrícola – Novas Crixás/GO;

Analista de Recrutamento e Seleção Sênior – Bebedouro/SP;

Mecânico de Manutenção Industrial – Colina;

Consultor Interno de Vendas – São José do Rio Preto/SP;

Líder de Depósito – Bauru/SP;

Superv. de Operações de Grãos (Milho e Soja) – Barretos/SP.

Como se candidatar

Aos interessados em participar da seleção de candidatos, devem seguir as instruções disponibilizadas no site 123 empregos e cadastrar um currículo online para acompanhar.

