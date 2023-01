Cora Residencial Senior abre novos EMPREGOS pelo país

Fundada no ano de 2015, a empresa Cora Residencial Senior traz para o mercado brasileiro um novo conceito de moradia sênior, oferecendo não apenas um lugar para morar, mas um lugar onde as pessoas vivem e aproveitam seu tempo, sempre rodeadas de carinho e amigos. A empresa é pioneira no mercado brasileiro com um novo conceito de moradia sênior que oferece não apenas um lugar para morar, mas um local que facilite o cuidado diário onde o idoso possa viver e aproveitar seu tempo. Ela está divulgando vagas de emprego abertas. Confira, a seguir.

Cora Residencial Senior tem novas oportunidades de trabalho abertas no Brasil

A Cora Residencial Senior muda a sociedade criando um ambiente onde todos se sintam inspirados a fazer o seu melhor. Cuidar dos outros faz parte de um significado maior. Na empresa, eles dizem que ela é um lugar para viver e uma dádiva para viver. Cuidado, atenção, estrutura e relações de carinho e afeto são a espinha dorsal do seu dia a dia.

Toda a sua estrutura foi desenvolvida pensando na terceira idade, tanto para idosos brilhantes quanto para aqueles que necessitam de cuidados especiais. As suas casas de repouso oferecem assistência 24 horas e contam com uma equipe técnica completa, incluindo profissionais de saúde como médicos, nutricionistas, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos e paramédicos.

Há vagas para quem está buscando o seu primeiro emprego através do Programa Jovem Aprendiz e que ainda esteja cursando o Ensino Médio. Verifique abaixo todas as funções disponíveis e em seguida observe os passos para realizar a sua inscrição:

Aprendiz;

Aux. de Limpeza;

Nutricionista;

Aux. de serviços gerais.

Como se candidatar

Para concorrer às oportunidades oferecidas pela Cora Residencial Senior, visite o site 123 empregos, faça um cadastro e candidate-se para a sua vaga de interesse após ler os requisitos.

