Coren repudia declaração de Fred sobre enfermeira que fez Cezar chorar

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) repudiou as falas do médico Fred Nicácio, participante do Big Brother Brasil 23, ao relatar a história do que motivou ele a seguir na carreira médica.

Em conversa com os colegas, Nicácio afirmou que uma enfermeira branca disse que ele não poderia realizar uma tarefa porque aquilo que estava sendo feito era apenas para médicos.

“Um dia fui fisioterapeuta, vi um médico entubando e disse: ‘Quero fazer isso aí’. Uma enfermeira branca olhou e disse: ‘Sai pra lá, menino, isso é só para médico’. Sete anos depois, eu voltei e ela foi minha enfermeira. Estou aqui doutor Fred Nicácio. Para você, eu vou entubar e vai me ajudar. Assim que a gente trata racista”, disse Nicácio.

Para a entidade, a forma que Nicácio se expressou deu a entender que a enfermagem é uma profissão subordinada, o que não procede. “A enfermagem é uma profissão regulamentada e autônoma e não está subordinada a nenhuma outra, uma vez que todas as categorias da saúde têm atribuições devidamente estabelecidas”.

Na nota de repúdio, o Coren ainda pediu reconhecimento por todo serviço prestado durante o período da pandemia e condenou novamente o discurso feito pelo participante do reality.

“A enfermagem não raro é vítima de comparações que a subalternizam, mesmo depois de toda sua atuação ser amplamente divulgada nos últimos anos, devido à sua essencial atuação frente à pandemia da Covid-19. Portanto, o Coren-SP condena qualquer fala ou atitude que vincule a enfermagem a uma inferioridade frente a demais profissões e defende o cuidado integrado e respeitoso das equipes multidisciplinares também como uma forma de valorização à categoria.”

