Corpo de criança desaparecida em acidente na BR-242 é localizado

O corpo da menina de 4 anos que morreu durante um acidente entre uma carreta e um caminhão foi encontrado na tarde desta quarta-feira (25). Segundo os Bombeiros, o corpo da criança estava embaixo do caminhão.

A menina, identificada como Alecsandra Sophia Gonçalves Torres, estava desaparecida há 48h. Ela foi encontrada por cães farejadores do Núcleo de Operações com Cães (NOC) do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA).

A vítima sofreu um acidente na segunda-feira (23), na BR-242, no trecho da Serra da Mangabeira e Oliveira dos Brejinhos. O acidente envolveu uma carreta transportava bobinas, onde a menina estava, e um caminhão carregado de bois.

As buscas pela criança forma suspensas pela Polícia Civil na terça-feira (24) e retomadas nesta quarta. Já o Corpo de Bombeiros permanecerão no local, assim como familiares da menina que dormiram em um posto de de combustível.

A Família relata que um chinelo da criança foi encontrado perto da carreta e outro na rodovia. Ao IBahia, a assessoria do Corpo de Bombeiros afirmou que não há detalhes sobre o estado do corpo da criança e o local exato onde ela foi encontrado ainda não foi divulgado.

Ainda segundo os Bombeiros, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para os demais procedimentos legais.

