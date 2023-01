Corpo de homem é encontrado no mar da praia de Itapuã

Foto: Reprodução / TV Bahia

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado no mar da praia de Itapuã, em Salvador. Segundo informações da Polícia Civil, a vítima só foi localizada na manhã deste domingo (1º). As causas da morte ainda são desconhecidas e só será definida após análise do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Um carro, que seria da vítima, foi recolhido por policiais militares e levado à 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã). O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

