Corpo do idealizador da ‘Noite da Beleza Negra’ do Ilê é cremado

O corpo do idealizador da ‘Noite da Beleza Negra’ do Ilê Aiyê, Sergio Roberto dos Santos, foi cremado na manhã desta segunda-feira (23), no Cemitério Paque Bosque da Paz, em Salvador. Ele morreu no domingo (22) em decorrência de um severo AVC. O produtor cultural estava internado no Hospital Roberto Santos, na capital baiana.

A morte de Sergio foi confirmada pelo presidente e fundador do Ilê Aiyê, Antônio Carlos dos Santos Vovô, conhecido como “Vovô do Ilê”, nas redes sociais.

“O idealizador da noite da Beleza Negra nos deixou no dia de Hoje, uma data muito triste para os amigos e familiares, mas seu legado segue firme na nossa memória, Sérgio Roberto faz parte da história do Ilê Aiyê. Será recebido no Orum com festa e Alegria pois assim era sua personalidade. Siga em Paz amigo. Meus Sentimentos aos familiares”, informou.

Sergio Roberto dos Santos, tradutor e artista, foi um dos pioneiros das lutas LGBTQIAP+, agente cultural com contribuições para vários grupos da cultura negra. Além disso, foi um dos maiores apoiadores e incentivadores de novos talentos.

