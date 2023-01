Corrida rústica abre programação esportiva da festa de Bom Jesus dos Navegantes em Penedo

Secom PMP

Dez quilômetros percorridos a pé em 30 minutos e 19 segundos. Este foi o tempo que o atleta Marcos Antônio Pereira, 44 anos, precisou para vencer a corrida rústica promovida pela Prefeitura de Penedo na tarde deste sábado, 06.

Com centenas de participantes, inclusive de outras cidades alagoanas, de Sergipe e de Pernambuco, a prova de resistência abriu a programação esportiva da 139ª edição da Festa de Bom Jesus dos Navegantes.

Marcos Antônio é membro da equipe Bingo Corridas, de Garanhuns-PE, a mesma da primeira colocada na categoria geral feminina, vencida por Mírian Franco da Silva, 41 anos, ambos com participação em competições de corrida anteriores na cidade histórica.

“Correr aqui é incrível, eu adoro esse lugar, a paisagens, o rio e as pessoas que nos recebem. Se eu pudesse vinha treinar aqui todos os dias”, disse a corredora para a reportagem da Secom.

Familiarizada com a cidade, a professora Ciele Moraes colocou o crossfit no alto do pódio feminino para atletas naturais ou residentes em Penedo.

Ela informa que não fez treino específico para a corrida rústica porque a modalidade que ensina e pratica lhe capacita para a competição, o que se comprovou na tarde de hoje.

Entre os atletas de Penedo masculino, vitória de José Carlos Soares, o gari Zé Carlos. Ele e Alan Isaac Flor disputaram cada passada, desde a largada no povoado Cerquinha das Laranjas.

Na Rua Barão do Rio Branco, Zé Carlos abriu vantagem sobre Alan Isaac e manteve até a chegada, na Praça 12 de Abril. Os dois conversaram e ambos demonstraram gratidão à rivalidade desportiva que nasce entre eles.

Alan mora em Penedo há menos de dois anos e venceu Zé Carlos na prova realizada em 2022, no Loteamento Jardim América, também com 10 km de percurso nas ruas do residencial localizado em Penedo.

Nas competições, um estimula o outro na busca pela vitória e quebra de recordes pessoais.

Os três primeiros colocados nas categorias atleta local e de outra cidade, masculino e feminino, receberam medalha e prêmio da Prefeitura de Penedo, sendo R$ 700,00 para o primeiro lugar, quinhentos reais para o segundo e trezentos para o terceiro colocado.

Sob a coordenação da Secretaria Municipal de Esportes (SMES), a corrida rústica de Bom Jesus foi realizada com apoio da SMTT Penedo e da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS).

Amanhã, jogadores veteranos do Sport Club Penedense e do ASA de Arapiraca fazem a partida festiva da programação esportiva da festa de Bom Jesus dos Navegantes 2023. O jogo acontece no campo do antigo ginásio do Sesi, a partir das 8 horas.

Texto Fernando Vinícius

Fotos equipe Antônio Fon