Corrigir o erro “Este dispositivo não pode iniciar (código 10) {operação falhou}”

Primeiro, clique no ícone do Windows no canto inferior esquerdo.

Em seguida, clique no ícone de engrenagem ou pressione diretamente as teclas Windows e I juntas para abrir a página de configurações.

Na opção Redefinir este PC, você verá o “iniciar” botão; clique nisso. [In Windows 11, you’ll see the Reset PC next to Reset this PC]