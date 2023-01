Corrigir o papel de parede do iPhone fica preto no iOS 16 (aqui está como eu fiz)

Ao contrário dos dispositivos Android, os iPhones recebem atualizações regulares de software. Embora a maioria dessas atualizações traga recursos novos e empolgantes, algumas quebram o sistema operacional e abalam as emoções de milhões de fãs. Alguns usuários não revelados destacaram um desses casos, dizendo que o papel de parede fica preto após a atualização para o iOS 16.

Precisamente, o papel de parede aqui é a imagem de fundo onde os ícones aparecem, não o papel de parede da tela de bloqueio. Alguns usuários também relataram problemas em que apenas a data e a hora são exibidas e até a tela de bloqueio fica apagada. Então, o que a apple tem a dizer sobre isso? Como podemos consertar isso? Discutiremos esse assunto em detalhes neste guia.

O papel de parede fica preto no iPhone no iOS 16

Como visto neste tópico de discussão da Apple, os usuários estão demonstrando preocupações em relação aos seus amados iPhones. Eles perguntam por que a tela do iPhone fica preta após a atualização para o iOS 16. Não apenas o papel de parede, mas até a tela de bloqueio fica preta para alguns usuários.

Desnecessário dizer que, como o problema é do lado da Apple, eles levam esse tipo de preocupação muito a sério. Eles foram rápidos em reagir a isso e disseram que outra atualização futura corrigirá o problema. E como prometido, a atualização do iOS 16.2 realmente corrigiu o problema para quase todos. No entanto, se você ainda estiver enfrentando o problema, continue lendo.

Como corrigir o papel de parede que fica preto no iPhone no iOS 16?

Se o seu iPhone ainda estiver exibindo um papel de parede preto, pressione e segure o botão liga / desliga até que o controle deslizante apareça. Desligue o dispositivo e aguarde 1 minuto. Agora ligue o dispositivo e verifique o papel de parede. Você também pode tentar mudar o papel de parede. Para alguns usuários, mudar o papel de parede funcionou.

Se você estiver usando um papel de parede do iCloud, altere-o para um estático do seu armazenamento ou baixe algum papel de parede do Stranger Things para verificar se o problema é do iCloud.

Fora isso, a Apple lançou recentemente o iOS 16.0.3, que corrigiu o bug do papel de parede que fica preto para quase todos os iPhone. Se você não atualizou seu dispositivo, conecte-se a uma rede Wi-Fi e atualize-o rapidamente para se livrar de todos os problemas.

Conclusão

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre o papel de parede fica preto no iPhone após a atualização para o iOS 16. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se o seu problema não for resolvido, aguarde até que a Apple libere um hot patch adequado para a atualização. De qualquer forma, você pode comentar abaixo e nos informar qual versão do iOS você está executando.

LEIA TAMBÉM: