Corrigir quando o Xbox está desligado Desative o armazenamento 2023 (ativar/desativar)

O Xbox é o console de jogos mais popular depois do PS5. No entanto, há um misterioso “Quando o Xbox está desligado, desligue o armazenamento” configuração que você pode ter encontrado se for um usuário ávido do Xbox. É perfeitamente normal se perguntar o que tudo isso significa. Os efeitos de selecionar ou desmarcar esta opção em seu console não são imediatamente aparentes.

Como se vê de forma bastante positiva, não é muito difícil de explicar. Você poderá escolher a opção que melhor se adapta às suas necessidades após conhecer sua finalidade e funcionamento. Volte para o negócio sério de jogar, vamos?

O que significa “quando o Xbox está desligado, desligue o armazenamento”?

O modo de descanso ou modo de espera do Xbox salva as estatísticas do jogo e permite que o Xbox sempre use o recurso “Instant On” para um rápido tempo de inicialização. No entanto, isso está disponível com as versões mais recentes do Xbox, compostas pela Série X e Série S.

O recurso que discutiremos faz parte do menu de configuração Instant-On, então vamos entender rapidamente como isso funciona primeiro.

O console não desliga completamente quando o Instant-on está ativado, desde que você ainda o tenha conectado a uma tomada elétrica.

Em vez disso, o sistema vai dormir. O consumo de energia do console é drasticamente reduzido enquanto ainda é capaz de executar tarefas em segundo plano. Notavelmente, ele permite que você atualize o console mesmo quando o console está desligado.

Ou seja, a menos que você tenha ativado o recurso que impede que o armazenamento seja usado mesmo quando o Xbox está desligado. Quando o console é desligado e este Quando o Xbox estiver desligado, desligue o armazenamento for selecionado, nenhuma atualização será instalada. Não vai atrapalhar os salvamentos ou a sincronização do seu jogo. No entanto, recursos interessantes como Instantâneo também será desativado.

Mas por que diabos você iria querer fazer isso? Provavelmente é melhor se as atualizações do console acontecerem quando você não estiver usando. Como regra, isso seria correto. No entanto, há circunstâncias em que você provavelmente preferiria que isso não ocorresse.

Qual é a utilidade de quando o Xbox está desligado, desligue a opção de armazenamento de qualquer maneira?

Um benefício óbvio dessa opção é que ela dá aos proprietários do Xbox mais liberdade para decidir quais atualizações instalar. Ele aguardará até que o console seja ligado novamente antes de baixar e instalar qualquer atualização. Nesse ponto, o jogador pode optar por pausar o jogo e baixar o patch mais recente.

No entanto, o grupo mais óbvio que poderia se beneficiar muito com isso são aqueles que armazenam seus dados em discos rígidos portáteis. É uma medida preventiva contra danos permanentes ao seu disco rígido por acidente.

Suponha que você tenha conectado um disco rígido externo ao seu computador. Como você desligou o Xbox, não pode verificar se uma atualização está sendo baixada em segundo plano. Se você desconectar o disco rígido agora, poderá perder dados no meio de uma atualização e, infelizmente, corromper seu disco rígido. E as informações que estão sendo trabalhadas podem se tornar não confiáveis ​​como resultado disso.

Selecionar “Quando o Xbox estiver desligado, desligar o armazenamento” permitirá que você remova o disco rígido com segurança sem ligar o Xbox novamente para garantir que não há problema em fazê-lo.

É uma adição legal e você deve considerar usá-lo seriamente se o seu console suportar memória de expansão. Conhecendo sua natureza e aplicação pretendida, agora você pode entender sua finalidade.

Como habilitar e desabilitar quando o Xbox está desligado Desativar o armazenamento no Xbox?

Siga estas etapas se quiser habilitar ou desabilitar o recurso Quando o Xbox estiver desligado, desligue o armazenamento em seu console:

Ligue seu console. Pegue o controle do Xbox e pressione o botão X do meio. Depois de pressionar o botão Xbox, o menu Xbox será aberto. Navegue até a foto do seu perfil pressionando o botão RB. Na próxima janela, clique em Configurações. Agora, fique Em geral Configurações e aba e vá para Modo de espera e inicialização. Usando o botão RB vá para Quando o Xbox estiver desligado, desligue o armazenamento e coloque uma marca de seleção nele. Da mesma forma, se você quiser desativar esse recurso, faça o mesmo e remova a marca de seleção.

Existe uma maneira de corrigir quando o Xbox está desligado, desligue o armazenamento

Bem, o que há para consertar? Isso não é um erro de qualquer tipo. É um recurso que desativa o Xbox de baixar atualizações, instalá-las e salvar as estatísticas do jogo enquanto permanece no modo de espera.

De acordo com itechhacks, este é um dos recursos de console mais avançados, se não estiver ativado. Recomendamos que você não ative isso e deixe o xbox manter seus dispositivos de armazenamento mesmo se estiver desligado.

Você deve usar quando o Xbox está desligado Desative o armazenamento?

A partir de agora, não recomendamos esse recurso porque, se você habilitá-lo, não poderá usar o recurso Instant On exclusivo. Além disso, se você jogar os jogos mais recentes, esse recurso prejudicará o desempenho, porque os jogos mais recentes recebem atualizações regulares e, quando o armazenamento do console está desativado, ele não consegue instalar essas atualizações e atrasa tudo.

Você também não deve usar esse recurso se adora jogar jogos multijogador com seus amigos, porque os jogos multijogador exigem inicialização rápida, que é desativada depois que você liga esse recurso. Em suma, cabe a você o que você quer fazer. O único benefício que você obtém com esse recurso é economizar eletricidade.

Conclusão

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre quando o Xbox estiver desligado, desligue o armazenamento e como você pode corrigi-lo. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Agora você sabe que isso não é um problema, mas apenas um recurso que permite economizar eletricidade, mas desligando tudo. Se você tiver dúvidas sobre isso, não deixe de comentar abaixo.

