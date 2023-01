Cotada para o BBB, Paula Fernandes engana fãs com montagem na web

Foto: Reprodução/ Instagram

Todos os olhos estão voltados para o Big Brother Brasil e os artistas que podem estar na 23ª edição do programa, que começa na próxima semana.

Em meio as especulações sobre quem vai estar no programa, Paula Fernandes deixou o público com uma pulga atrás da orelha ao compartilhar um registro peculiar.

O perfil oficial da sertaneja postou uma foto na qual a artista aparece de biquíni na neve. Até então, uma foto que poderia facilmente ter sido feita não só por Paula. No entanto, a foto se tratava de uma montagem.

Foto: Reprodução/ Instagram

A imagem original foi postada por Paula Fernandes em agosto de 2022. Na foto, a sertaneja está em Ibiza, na Espanha, e o cenário é um mar e um sol brilhante. “Se havia alguma dúvida se ela ia pro BBB, a dúvida foi tirada agora com essa foto”, comentou um internauta.

“Nossa, ela fez um photoshop nessa foto. Eu lembro que já vi a mesma imagem aqui no perfil dela”, apontou outra.

Além de Fernanes, entre os especulados para a nova edição estão Bruna Griphao, Aline Wirley, MC Guimê, Yasmin Brunet e Lucas Lucco.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.