CPF negativado? veja como regularizar e aumentar o seu score

Grande parte dos serviços financeiros oferecidos por bancos e instituições financeiras, exigem, primeiramente, uma consulta ao score do cidadão. Dessa forma, em muitos casos, a pontuação é crucial para determinar a concessão de uma venda ou financiamento, por exemplo.

Portanto, caso esteja com o nome sujo nos órgãos de proteção ao crédito, como a Serasa e SPC, é importante que regularize o seu CPF o mais rápido possível para que não seja prejudicado.

Score

A saber, o score se trata de uma pontuação atribuída por órgãos de proteção ao crédito, que utilizam algumas técnicas para determinar quais as chances de o consumidor se tornar inadimplente.

Dessa forma, são utilizadas informações como a renda mensal do cidadão, a média de gasto mensal e qual sua posição diante dívidas, por exemplo. Assim, tais recursos podem determinar que o consumidor consiga pagar o financiamento que deseja contratar.

É importante destacar que a pontuação pode variar de 1 a 1.000. Portanto, quanto maior a pontuação, menor a possibilidade de o consumidor se tornar inadimplente. Portanto, as classificações são de: “baixo”, de 0 300, a “muito bom”, de 701 a 1.000. Confira:

Pontuação Classificação Panorama da situação De 0 a 300 Baixo Por ser considerado um “mal pagador” dificilmente a pessoa conseguirá contratar serviços financeiros, e quando conseguir contará com altos juros. De 301 a 500 Regular Neste caso, já é possível conseguir algumas ofertas com juros intermediários, por apresentar um risco de inadimplência médio. De 501 a 700 Bom Nesta situação, o risco de não pagamento da dívida é baixo, de modo que é mais fácil encontrar ofertas com juros baixos, além de, geralmente, contar com limites mais altos no cartão de crédito. De 701 a 1000 Muito Bom Aqui o risco de inadimplência é praticamente nulo, logo é possível encontrar excelentes ofertas, e até mesmo cartões sem limites.

Como o score é medido?

A princípio, para determinar o score de uma pessoa, é necessário considerar alguns fatores. Além disso, tais aspectos estão relacionados às atitudes e comportamentos financeiros do cidadão em análise, sendo eles:

Frequência de consultas ao score;

Consultas para serviço de crédito;

Dados cadastrais atualizados;

Dívidas em aberto;

Histórico de dívidas;

Pagamento de crédito;

Relacionamento financeiro com empresas;

Entre outros.

Como limpar o nome e aumentar o score?

Para limpar o nome e tirar a restrição do CPF, o consumidor deverá pagar a dívida em aberto que o colocou nesta situação. Ou seja, o pagamento pode ser realizado mediante a um acordo com a empresa em que está inadimplente ou somente com a quitação da dívida de forma direta.

Todavia, a Serasa segue promovendo o Feirão Limpa Nome, que permite ao consumidor conseguir acordos com até 99% de desconto no valor total da dívida. Em suma, o devedor pode parcelar seus débitos em até 12 vezes.

Dessa forma, para aproveitar a campanha, basta verificar se a instituição credora está entre as participantes. Siga o passo a passo abaixo:

Antes de mais nada, acesse a página do Serasa; A princípio, informe seu CPF e senha (em caso de primeiro acesso crie uma senha); Além disso, verifique suas dívidas em aberto e veja as opções de negociação oferecidas; Dessa forma, concordando com alguma das opções, selecione o tipo de pagamento (à vista ou parcelado); Por fim, basta emitir o boleto e efetivar o pagamento.