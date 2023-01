CPFL abre vagas de emprego em diversas regiões do Brasil

A CPFL é uma empresa sólida no mercado brasileiro, pensando no futuro e retenção de quaisquer talentos. Com uma equipe motivada, o ambiente de trabalho é desafiador e unido. Novas oportunidades de empregos foram anunciadas pela companhia. Confira, a seguir.

A CPFL é uma empresa de energia da região de Campinas, interior de São Paulo. Atualmente, a companhia trabalha em diferentes segmentos, fornecendo produtos e serviços de qualidade aos consumidores.

Para continuar fornecendo energia elétrica, comercialização e distribuição de serviços, a empresa se preocupa em reter novos talentos. Quer fazer parte desta equipe? Essa é sua oportunidade. Confira, a seguir:

Técnico de Processos – Santa Maria / RS;

Advogado (a) Contencioso Trabalhista – Campinas / SP;

Agente Comercial – Erechim / RS;

Agente Comercial – Nova Prata / RS;

Consultor (a) de Vendas – Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo;

Consultor (a) de Gestão de Clientes – Campinas / SP;

Técnico (a) de Processos de Indenização – Campinas / SP;

Técnico (a) de Segurança do Trabalho – Alegrete / RS;

Engenheiro (a) de Segurança de Barragens – Campinas / SP;

Produtor (a) de Investimento Social – Campinas / SP;

Analista de Planejamento e Controle – Campinas / SP;

Especialista de Serviços Fiscais – Indaiatuba / SP.

Veja também: Livelo tem novos EMPREGOS pelo Brasil; veja os cargos

Como se candidatar

A CPFL é uma empresa de energia do Brasil. Com sede na região de Campinas, interior de São Paulo, a empresa fornece produtos e serviços de qualidade para os clientes.

Com uma história sólida, a companhia possui um ambiente de trabalho desafiador, mas com funcionários unidos. Quer fazer parte da equipe? Acesse o site 123empregos para mais informações.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas.