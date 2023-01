CRC de SP abre vagas para nível médio e superior

O CRC de SP (Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo) abriu vagas em um concurso para candidatos a estágio, com nível médio e superior de educação. O certame também visa o preenchimento de cadastro reserva para estagiários de nível superior. Continue acompanhando este artigo para saber mais a respeito do concurso.

Quais são as vagas

O concurso do CRC de SP visa o preenchimento de 9 vagas, no total, todas para estágio. Mas podem preenchê-las tanto estudantes do Ensino Médio, como estudantes de alguns cursos superiores específicos. O certame conta com 6 vagas para estudantes do Ensino Médio Regular, 1 vaga para um estudante de Comunicação Social ou Jornalismo, 1 vaga para quem estuda Ciências Contábeis e, por fim, 1 vaga para estudantes de Direito.

Qual é o valor da bolsa

Aqueles que forem selecionados para preencher as vagas de estágio em abertas receberão bolsa-auxílio, com valor que pode variar de R$902,00 a R$1.221,00. Esse valor equivale ao pagamento pelo cumprimento de seis horas diárias de trabalho.

Quem pode se inscrever

Como as vagas abertas são para estágio, é fundamental que os candidatos estejam devidamente matriculados, ou no Ensino Médio Regular, ou nos cursos superiores mencionados acima. Além disso, a instituição de ensino dos candidatos deverá ser conveniada com o CIEE (Centro de Integração Empresa Escola), instituição que organizará o processo seletivo.

Esta é uma instituição de direito privado, que não possui fins lucrativos, nem econômicos. Ela oferece diversos programas e oportunidades ligadas à aprendizagem e a estágios. Por isso, ela consegue otimizar a formação de jovens, preparando-os para ingressar no mercado de trabalho.

Para saber os demais requisitos deve-se verificá-los no edital do certame, o qual se encontra no site oficial do CIEE.

Como funcionará o processo seletivo

Os candidatos farão uma prova online, que aparecerá imediatamente após a confirmação da inscrição deles no concurso. As provas contarão com questões de língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais. A classificação se dará, também, online, de acordo com o desempenho de cada candidato na avaliação.

Como realizar a inscrição

Aqueles que desejarem se inscrever no processo seletivo do CRC de SP devem ficar de olho no calendário, porque as inscrições abrirão em breve. Aqueles que desejarem se candidatar poderão inscrever-se no certame a partir do dia 31 de janeiro de 2023. As inscrições ficarão abertas até o dia 15 de fevereiro de 2023, portanto, haverá pouco tempo para fazê-las.

Qual o período de vigência

A contar da data da publicação do resultado definitivo do certame, o seu prazo de validade é de 12 meses.

Como tirar dúvidas

Mais informações a respeito do concurso do CRC de SP podem ser encontradas no próprio site, onde a inscrição será realizada. Entretanto, eles possuem canais de atendimento, pelos quais se pode tirar dúvidas. O primeiro deles é uma Central de Atendimento, cujo telefone é 3003-2433. Qualquer região do país pode ligar para este número pagando o custo de uma ligação local. Além disso, no site há canais de comunicação, que são as mídias sociais do CIEE, como Facebook, Instagram, LinkedIn, dentre outras.