Credz ABRE NOVAS VAGAS em TRÊS ESTADOS

A Credz, fintech do varejo que desenvolve soluções financeiras, tecnológicas e de marketing para alavancar vendas, atrair e fidelizar consumidores para oferecer inclusão financeira e acesso à serviços financeiros com foco em inovação para que haja a mobilização do crédito, está em busca de novos funcionários nos estados de São Paulo, Goiás e Rio Grande do Norte. Portanto, caso você esteja passando por um momento de recolocação no mercado, vale conferir a lista abaixo:

Analista de Customer Experience Pleno – São Paulo/SP – Efetivo;

Analista de Marketplace – São Paulo/SP – Efetivo;

Assistente de Ciclo de Vida B2B SR – São Paulo/SP – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo/SP;

Jovem Aprendiz – São Paulo/SP – Aprendiz;

Promotor Comercial – Campinas – São Paulo/SP – Efetivo;

Promotor Comercial – Espírito Santo – Espírito Santo/RN – Efetivo;

Promotor Comercial – Goiânia – Goiás/GO – Efetivo: Ajuda o Coordenador a identificar novos prospects; Acompanha as operações e os resultados da sua região em conjunto com o Coordenador; Aplica treinamentos de suporte à vendas para as equipes de vendas das lojas; Exemplifica com abordagem aos clientes dentro das lojas, na oferta de aquisição do cartão da CREDZ;

Promotor Comercial – Zona Sul – São Paulo/SP – Efetivo.

Mais sobre a Credz e como se candidatar

Agora que você já conseguiu olhar a lista de cargos, a inscrição acontece de maneira bastante intuitiva e rápida. Basta acessar esse link que você irá automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Credz, vale destacar que estamos falando de uma empresa que, com a solidez de anos de experiência no varejo e na área financeira, fornece soluções financeiras tecnológicas e de marketing aos parceiros varejistas.

Além disso, em parceria com a Visa, inova seu negócio de meios de pagamento. Sua atuação conjunta reflete a sinergia necessária para acompanhar os avanços tecnológicos e as novas formas de interação da sociedade com os meios digitais e a mobilidade do crédito.

