Criança que morreu após casa pegar fogo no interior é enterrada na BA

O corpo da criança de dois anos que morreu na quinta-feira (5), após a casa onde ela estava pegar fogo em Barro Preto, sul da Bahia, foi enterrada na tarde desta sexta (6).

De acordo com a TV Santa Cruz, o enterro ocorreu ao som de músicas de louvor, amigos e familiares que realizaram um cortejo na cidade até o cemitério.

O menino foi identificado como Enrick Sales de Souza, estava na companhia de outra criança de três anos, que não se machucou, quando o incêndio começou. Não há detalhes se existe parentesco entre eles.

Em imagens gravadas por testemunhas, é possível ver fumaça saindo da residência. Até o momento, também não há informações se as crianças estavam com algum adulto no imóvel.

Enrick foi levado ao Hospital Manoel Novaes, na cidade de Itabuna,no sul do estado, mas não resistiu às queimaduras.

O caso é investigado pela delegacia de Barro Preto. Os responsáveis pela criança serão ouvidos na unidade policial.

