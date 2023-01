A poupança pode ser inserida na sua rotina como um conceito através de um planejamento financeiro flexível e objetivo.

Crie um processo positivo para suas finanças e viabilize uma poupança

É importante considerar suas particularidades para a elaboração de um planejamento financeiro pessoal. Visto que muitas pessoas abdicam da poupança quando não podem direcionar valores fixos para essa finalidade. Entretanto, é possível realizar um planejamento de forma gradativa e flexível.

Para elaborar um planejamento financeiro pessoal que contemple suas particularidades, é viável utilizar um aplicativo de finanças. Dessa maneira, poderá construir o seu processo e analisar possíveis ações.

Gere economia na sua rotina

Pequenas mudanças na sua rotina podem gerar economia de modo orgânico. Dessa maneira, poderá poupar os valores economizados e visualizar o seu processo de forma intangível; o que é muito importante para reforçar hábitos financeiramente sustentáveis.

Contudo, vale destacar que essas mudanças não precisam de radicalismo, inclusive, é viável que elas sejam simples, pois o mais importante é que crie um caminho positivo para o seu fluxo financeiro. Portanto, não faça uma mudança muito repentina na sua rotina.

Faça trocas simples e eficientes

Por exemplo, é possível trocar a sua conta bancária tradicional por uma opção digital, cancelar uma assinatura de TV a cabo e assinar um streaming, trocar o seu cartão de crédito tradicional por uma opção isenta de tarifas.

São pequenas mudanças que podem ser muito resolutivas na sua rotina, criando processos positivos para lidar com o seu fluxo financeiro. Por isso, pode não ser viável focar em valores monetários no início do seu processo.

Reveja o seu processo de forma periódica e objetiva

Com o passar do tempo, certamente, deverá revisitar o seu planejamento e direcionar valores fixos para a poupança. O mais importante é que entenda a necessidade de flexibilizar a situação atual para que consiga viabilizar uma poupança de modo assertivo dentro de suas possibilidades.

Conheça outras opções de renda fixa

Além disso, é válido ressaltar que a poupança não precisa ser a sua única opção de investimento, já que ela pode ser um conceito habitual na sua rotina, de modo que conheça o mercado de investimentos e verifique outras possibilidades de renda fixa, como o tesouro direto, por exemplo.

Assim sendo, poderá criar um caminho concreto para questionar seus impulsos de compra e viabilizar uma poupança de modo resolutivo, sem que se cobre excessivamente para que não abandone todo o seu processo.