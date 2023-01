Criminosos invadem casa e matam casal a tiros na Bahia

Um casal foi assassinado a tiros na madrugada desta segunda-feira (23), na cidade de Jequié, no sudoeste da Bahia. O caso está sob investigação da Polícia Civil.

De acordo com informações preliminares, quatro criminosos teriam invadido a casa onde as vítimas estavam após arrombar a porta do imóvel. Eles fugiram após o crime em um carro que estava sendo usado pelo grupo.

O casal foi identificado como Adriel Barbosa Ribeiro e Carine de Jesus Santos. Os corpos das vítimas foram levados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região. Não há detalhes sobre o sepultamento.

A identidade dos assassinos e a motivação do crime estão sendo apuradas pela delegacia da cidade. Até a última atualização desta reportagem, nenhum suspeito havia sido localizado.

