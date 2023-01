CSN Mineração abre 13 vagas de emprego pelo Brasil

A CSN Mineração é uma das maiores empresas que exportam minério de ferro do país. A companhia possui reservas certificadas de mais de três bilhões de toneladas, possui as minas de Casa de Pedra e Engenho, o complexo de processamento mineral Pires, participações na ferrovia MRS e um terminal dedicado à exportação.

CSN Mineração tem novas vagas de trabalho abertas ao redor do país

As operações integradas fazem da CSN Mineração uma das companhias com mais eficiência do setor, líder em qualidade e custo. A empresa, que fundiu os ativos de mineração com a da Namisa em 2015, se dividiu entre a própria companhia (mais de 85%) e um consórcio de grandes siderúrgicas da Ásia (12,48%).

Ela teve um excelente desempenho operacional em 2020, concluiu sua oferta pública inicial (IPO) na B3 em 18 de fevereiro, estando entre os dez maiores IPOs da história da Bolsa de Valores brasileira por volume negociado. Conheça a seguir todas as oportunidades que estão em aberto e em seguida descubra como se cadastrar:

Analista de Comércio Exterior Pl;







Mecânico – Manutenção Equipamentos Móveis de Mina de Grande Porte







Analista Comercial Pl;







Técnico Segurança Trabalho;







Ana. Tecnologia da Informação;







Geólogo;







Assistente Técnico;







Coord. Geologia;







Ana. Desempenho Op. Junior.

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo das vagas divulgadas pela empresa CSN Mineração, entre no site 123 empregos e registre o seu currículo. Depois de encontrar o cargo de desejo, leia todos os requisitos e se eles forem compatíveis com o seu perfil se inscreva.

