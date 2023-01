Sendo uma das maiores exportadoras de minérios de ferro presente no Brasil, a CSN Mineração está entre as cinco mais competitivas no mercado transoceânico. Neste momento, a empresa abriu um novo processo seletivo para contratação de diversos profissionais. Confira, a seguir.

CSN Mineração abre vagas de emprego em todo o Brasil

A CSN Mineração exporta ferro em todo o território brasileiro e iniciou suas atividades a quase 90 anos. Nos dias de hoje a empresa é a segunda maior em seu setor e deseja continuar crescendo e desenvolvendo suas atividades.

A companhia possui uma história cheia de conquistas e as suas atividades alcançam diversos estados do Brasil como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e vários outros. A empresa prioriza a contratação de profissionais com espírito de liderança, proativos e que trabalham com seriedade, auxiliando de forma positiva nos resultados da companhia. Confira.

Analista de Tecnologia da Informação – Congonhas/MG;

Geólogo I – Brasil;

Assistente Técnico I – Mogi das Cruzes/SP;

Assistente Técnico II (Geologia) – Brasil;

Vagas para PCD – Brasil;

Coordenador de Geologia – Brasil;

Analista de Desempenho Operacional Jr – Araucária/PR;

Vendedor Interno – Canoas/RS;

Mecânico de Manutenção de Equipamentos – Minas Gerais;

Engenheiro – Itaguaí/RJ.

Veja também: Ultragaz abre 31 vagas de emprego pelo Brasil

Como se candidatar

Para obter mais informações referente ao processo seletivo os candidatos devem entrar no site 123 empregos e realizar o cadastro de um currículo atualizado aos cuidados da companhia. A CSN Mineração busca contratar profissionais dedicados e empenhados em entregar o melhor resultado.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos da semana, de grandes empresas brasileiras.