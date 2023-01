CUJA: Cursinho Pré-Vestibular gratuito da Unifesp recebe inscrições até 13 de janeiro

O Cursinho Popular Pré-Vestibular Jeannine Aboulafia (CUJA) está com inscrições abertas para a formação das turmas de 2023. De acordo com o cronograma, as inscrições poderão ser feitas até o dia 13 de janeiro, próxima sexta-feira.

O curso gratuito é um projeto de ação social vinculado à Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Desse modo, o cursinho é organizado por graduandos, pós-graduandos e servidores da própria universidade.

De acordo com a organização, o CUJA tem como público-alvo estudantes que cursaram o Ensino Médio em escolas públicas e/ou pertencentes a classes sociais menos favorecidas socioeconomicamente.

Ainda conforme as orientações da organização, os interessados podem se inscrever on-line, exclusivamente por meio do preenchimento do Formulário de Inscrição disponível na plataforma Sympla. Para efetivar o cadastro, os estudantes deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 30,00.

Os candidatos que não puderam se inscrever via Internet poderão realizar a inscrição presencialmente. Para isso, é necessário comparecer presencialmente na secretaria do cursinho (Rua Pedro de Toledo, 849 – Vila Clementino – São Paulo/SP) no dia 13 de janeiro, no período das 10h às 18h.

Seleção e vagas

A classificação dos inscritos para as vagas será feita por meio da aplicação de um teste. Conforme o edital, a prova de conhecimentos gerais será aplicada no próximo sábado, dia 14 de janeiro, das 12h às 16h30.

Além da nota obtida pelo candidato na prova, o cursinho pré-vestibular CUJA também vai realizar uma análise socioeconômica para fins de classificação.

Ao todo, estão sendo ofertadas 200 vagas para a formação das turmas de 2023. A divulgação da lista de classificados em 1ª chamada está prevista para o dia 23 de janeiro. Na mesma data, o CUJA deve liberar a lista de espera.

Os candidatos aprovados deverão realizar a matrícula em duas etapas. A pré-matrícula deverá ser realizada on-line. Posteriormente, os estudantes deverão realizar a entrega dos documentos solicitados presencialmente para efetivar a matrícula.

