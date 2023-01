A elaboração do currículo profissional do candidato requer objetividade e organização. Dessa forma, é possível considerá-lo como uma ferramenta para alcançar seus objetivos de carreira em longo prazo.

Currículo: pontos importantes para a elaboração do seu perfil

O currículo profissional do candidato funciona como uma espécie de vitrine de suas qualidades profissionais. Por isso, ele deve ser construído de forma seletiva, sendo fundamental para que eleve suas chances de sucesso e sua visibilidade positiva.

Dados pessoais

Informe seus dados pessoais, considerando as informações essenciais e evitando excessos, como números referentes aos seus documentos e muitos telefones para contato.

Além disso, é muito importante que o candidato tenha atenção no seu endereço de e-mail, para que não informe um endereço que transmita uma mensagem negativa através de palavras pejorativas ou diminutivas, por exemplo.

Objetivo (cargo, hierarquia e área de atuação)

O seu objetivo pode ser composto pelo seu cargo e hierarquia dentro da sua área de atuação. No entanto, para isso é necessário que seja direto e sucinto. Por exemplo: gerente de equipe de loja; analista de recrutamento e seleção; assistente de vendas; auxiliar de logística etc.

Experiência profissional

A experiência profissional do candidato é um ponto muito importante dentro da análise feita pelo profissional de recrutamento e seleção. Por isso, é aconselhável que seja breve no que tange às atividades exercidas e informe o nome das organizações nas quais trabalhou e o período de sua respectiva atuação.

Escolaridade

Informações escolares requerem objetividade. Por isso, caso possua algum curso de graduação trancado, é viável que atualize o status no seu currículo, bem como informe cursos concluídos e cursos em andamento, considerando a ordem cronológica inversa.

Sendo assim, informe o nome da instituição de ensino e o curso em andamento, caso seja um estudante. Além disso, destaque se estuda de maneira online ou presencial e informe cursos concluídos, considerando a instituição e o período estudado.

LinkedIn

A atualização do perfil do candidato no LinkedIn é bastante relevante no mercado de trabalho atual. Visto que muitas empresas utilizam o LinkedIn como uma ferramenta para recrutamento, sendo viável que seus dados estejam correlatos com outras plataformas.

Dicas para o resumo

Além disso, caso opte por resumir o seu currículo, crie algum tipo de relação entre suas habilidades e competências com as atividades exercidas, ainda que essa ligação ocorra de maneira indireta, é viável que ela faça parte das análises feitas pelo profissional de recrutamento e seleção.