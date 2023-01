A construção do seu currículo deve considerar diversos fatores para o direcionamento do seu perfil profissional. Por isso, é muito importante que construa um currículo profissional objetivo, sucinto e organizado.

Currículo profissional: dicas para a elaboração assertiva do seu perfil

O profissional de recrutamento e seleção possui pouco tempo hábil para analisar o seu perfil, por isso, um currículo objetivo pode ganhar destaque no mercado de forma abrangente.

Construa um documento profissional objetivo

O currículo profissional deve ser direcionado para que seja avaliado em pouco tempo, sendo assim, é necessário que ele seja eficiente e organizado, principalmente para a visualização inicial do profissional que irá realizar essa triagem.

Dados pessoais

Informe seus dados pessoais de maneira objetiva, evitando excessos e analise o seu endereço de e-mail para que não contenha as palavras diminutivas, por exemplo.

Objetivo

Informe o seu cargo dentro da sua área de atuação, considerando a hierarquia quando da elaboração do seu objetivo. Por exemplo: gerente de recursos humanos; assistente de marketing digital; analista de atendimento ao cliente; auxiliar de logística; operador de telemarketing etc.

Experiência profissional

A descrição referente a trajetória profissional do candidato é um ponto de grande valia dentro do processo de análise do seu currículo. Por isso, faça pequenos apontamentos para a validade das experiências anteriores, considerando suas experiências adquiridas e os pontos importantes, como promoções de cargos, por exemplo. Além disso, é fundamental considerar o período trabalhado e o nome das empresas nas quais atuou.

Escolaridade

Destaque a sua escolaridade de maneira objetiva e em ordem cronológica inversa, considerando cursos atuais e cursos concluídos. Além disso, é relevante informar que deve destacar o nome da instituição de ensino e o período estudado, ou a previsão de término do curso atual.

Linkedin

O Linkedin é uma plataforma de recrutamento e seleção muito utilizada pelas empresas na atualidade, sendo assim, faço uso dessa ferramenta para direcionar o seu processo.

Dessa maneira, poderá elevar a visibilidade positiva do seu currículo. Assim sendo, irá aumentar a sua chance de sucesso profissional ao destacar seu currículo pela objetividade e pela clareza durante a construção das informações.

Construa um currículo que atenda ao mercado atual de forma direcionada

Portanto, é muito importante que não deixe de construir um currículo objetivo para não ficar aquém do seu potencial profissional. Visto que um currículo atrativo pode ser conduzido para uma entrevista de emprego assertiva, relacionada ao seu interesse profissional em longo prazo.