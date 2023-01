O currículo do candidato deve ser considerado como um documento importante para o seu direcionamento profissional, por isso, considere destacar os pontos fortes de sua carreira objetivamente durante a elaboração do seu perfil.

Currículo profissional: dicas relevantes para a elaboração do seu perfil

O profissional de recrutamento e seleção analisa o perfil do candidato em pouco tempo. Sendo assim, para que o seu currículo se torne atrativo, ele deve ser sucinto e descrito de maneira organizada.

Considere as informações atuais na elaboração do seu currículo

É importante que o candidato considere a ordem cronológica inversa quando da construção das informações. Dessa forma, o seu currículo estará atualizado e direcionado dentro da dinâmica do mercado atual.

Dados pessoais

Destaque seus dados pessoais de maneira objetiva e evite informações desnecessárias, como números referentes aos seus documentos, por exemplo. Além disso, tenha atenção ao seu endereço de e-mail para que não seja negativo para a sua imagem profissional; o que pode ocorrer através de um endereço de e-mail que contenha palavras pejorativas, por exemplo.

Objetivo

O objetivo do candidato pode contemplar o seu cargo e nível hierárquico de forma direta. Por exemplo: analista de atendimento ao cliente; assistente de vendas; auxiliar de logística; gerente de marketing digital etc.

Experiência profissional

A descrição da sua experiência profissional é um ponto muito importante dentro da avaliação feita pelo profissional de recrutamento e seleção. Sendo assim, destaque o nome das organizações nas quais atuou e o seu período trabalhado.

Resuma os pontos fortes da sua trajetória profissional

Além disso, seja sucinto no que tange a descrição das atividades profissionais. Uma vez que é importante ressaltar que o seu currículo será explorado durante a entrevista de emprego.

Não é viável construir uma narrativa muito extensa durante a elaboração do seu perfil. Pois, um currículo muito extenso pode ser descartado, tornando o resultado oposto ao seu objetivo.

Linkedin

Atualizar o seu perfil no Linkedin também é muito importante para o candidato. Já que o Linkedin é uma ferramenta muito utilizada no processo de recrutamento e seleção. Portanto, direcione o seu currículo através da plataforma e faça conexões com empresas de seu interesse. A sua escolaridade também deve ser descrita de maneira objetiva, tal como as demais informações.

Cursos extras

Além disso, caso possua cursos extracurriculares pode ser viável informá-los, a depender da sua área de atuação. Desta forma, o seu currículo será atrativo dentro da necessidade do mercado de trabalho atual.