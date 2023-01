Cursinho Paulo Freire da Univasf recebe inscrições para Prosel Educadores 2023

O Cursinho Popular Pré-Vestibular Paulo Freire (CPPF) está com inscrições abertas para o Prosel Educadores 2023. O curso é um projeto de extensão vinculado à Pró-reitoria de Extensão (Proex) da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf).

O Prosel Educadores 2023 visa a seleção de novos educadores para ministrar aulas no cursinho e compor a coordenação pedagógica. São ofertadas 20 vagas nas áreas de Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Linguagens, para graduandos ou graduados no ensino superior.

De acordo com as orientações do Cursinho Paulo Freire, as inscrições podem ser feitas até o dia 12 de janeiro, próxima quinta-feira. As inscrições são gratuitas.

As inscrições devem ser feitas por meio do preenchimento de formulário on-line disponível no Edital Nº 1/2023. Na inscrição, os candidatos deverão indicar até duas opções das disciplinas listadas no edital.

Seleção

O processo seletivo contará com duas etapas de caráter classificatório e eliminatório. A 1ª etapa consiste em uma entrevista, enquanto a 2ª etapa conta consistem em uma miniaula. As duas etapas estão marcada para o dia 14 de janeiro.

A miniaula será individual de tema livre, com até 10 minutos de duração. Já a entrevista por competências contará com até cinco minutos. As etapas serão via Google Meet. De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado final está prevista para o dia 16 de janeiro.

Conforme a organização do Cursinho Popular Paulo Freire, as aulas serão realizadas de forma presencial, aos sábados, no período das 8h às 12h e das 13h às 17h. Além disso, o curso contará com reuniões mensais aos sábados das 17h às 19h. O CPPF poderá também promover atividades culturais aos domingos de forma presencial.

Acesse o site do CPPF para mais informações.

