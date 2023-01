Cursinho Popular Clarice Lispector recebe inscrições até 5 de fevereiro

O Cursinho Popular Clarice Lispector (CPCL), fundado por estudantes da Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF) da USP (Universidade de São Paulo), está com inscrições abertas para a formação das turmas de 2023. De acordo com o cronograma, as inscrições serão recebidas até o dia 5 de fevereiro.

O objetivo do cursinho é democratizar o acesso às universidades, tendo como público-alvo jovens em vulnerabilidade socioeconômica. Desse modo, podem se inscrever no processo seletivo do Cursinho Popular Clarice Lispector, os estudantes que estão cursando ou já que já tenham concluído todo o Ensino Médio em escolas públicas.

Conforme as orientações do Manual do Candidato, as inscrições devem ser feitas virtualmente, por meio do preenchimento deste formulário eletrônico. As inscrições são gratuitas.

Seleção

A seleção dos candidatos será feita por meio da análise do perfil socioeconômico, sem aplicação de provas. Portanto, a classificação para as vagas será por nível de vulnerabilidade socioeconômica, seguindo os critérios indicado no edital.

De acordo com o edital, os candidatos com o maior número de pontos adquiridos através das respostas dadas no momento da inscrição serão chamados para o encontro inaugural no CPCL, em que serão apresentados à coordenação do cursinho.

O cursinho contará com três turmas: uma com aulas presenciais durante a semana, no período da manhã; outra com aulas presenciais aos sábados; e uma terceira com aulas on-line, realizadas via Google Meet durante a semana no período noturno.

Turmas com aulas presenciais:

Manhã: segunda a sexta – 08h30 às 13h

Período integral: sábado – 08h30 às 17h30

Turma com aula on-line:

Noite: segunda a sexta – 19h às 22h35

Vagas e resultados

Ainda segundo o Manual do Candidato, o Cursinho Popular Clarice Lispector reserva 60% das vagas ofertadas para candidatos que se autodeclaram PPI (Pretos, Pardos, e Indígenas).

A publicação do resultado da seleção, com a lista de aprovados em primeira chamada, está prevista para o dia 12 de fevereiro. O início das aulas está marcado para os dias 4 (turma de sábado) e 6 de março (turmas de semana).

Confira o edital para mais informações.

