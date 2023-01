Cursinho pré-vestibular da FEA encerra inscrições para formação de novas turmas

O cursinho pré-vestibular gratuito da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária (FEA) da USP (Universidade de São Paulo) encerra nesta terça-feira, dia 31 de janeiro, o período de inscrição para a formação das turmas de 2023. O valor da taxa de inscrição é de R$ 30,00.

De acordo com as orientações do cursinho, as inscrições devem ser feitas de forma virtual, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico neste site. Para efetivar o cadastro, é necessário realizar o pagamento da taxa dentro do prazo estabelecido.

Seleção

O projeto tem como objetivo promover o ingresso de pessoas de baixa renda em universidades de qualidade. Desse modo, segundo o Manual do Candidato, o processo seletivo será feito por meio da análise do perfil socioeconômico do candidato e contará também com a aplicação de provas.

A Entrevista Socioeconômica para a turma de semana acontecerá nos dias 8, 9 e 10 de fevereiro, enquanto a Entrevista Socioeconômica para a turma de sábado está marcada para os dias 3, 4 e 11 de fevereiro. O resultado parcial (Avaliação da entrevista socioeconômica) será publicado no dia 17 seguinte.

Ainda de acordo com o Manual, a aplicação das provas está marcada para o dia 25 de fevereiro. A avaliação contará com 40 questões objetivas sobre assuntos de conhecimento gerais, abarcando as disciplinas do Ensino Médio, e com uma prova de redação em Língua Portuguesa.

Vagas e resultado

A oferta total do Cursinho da FEA para a formação das turmas de 2023 é de 240 vagas. Do total, 120 vagas são para a turma de semana, enquanto outras 120 vagas são para a turma de sábado. A publicação do resultado final, com a lista de convocados para as matrículas, está prevista para o dia 1º de março de 2023, com matrículas nos dias 2, 3 e 4 do mesmo mês.

Veja mais detalhes no site do Cursinho FEA.

