Cursinho pré-vestibular do Paraná recebe inscrições para formação das turmas de 2023

O cursinho pré-vestibular gratuito “Em Ação”, do Paraná, está com inscrições abertas para a formação de novas turmas. De acordo com o cronograma, os interessados em participar do cursinho em 2023 poderão realizar as inscrições até o dia 10 de fevereiro.

O projeto cujo lema é Cultura, Educação e Consciência Social tem como objetivo preparar gratuitamente alunos de baixa renda para o vestibular. Desse modo, o público-alvo do cursinho são jovens de baixa renda que residem Curitiba e região metropolitana e desejam ingressar no ensino superior.

De acordo com as orientações do edital, as inscrições para o Extensivo 2023 deverão ser feitas online, exclusivamente por meio do site do cursinho. Para efetivar o cadastro no Processo Seletivo, é necessário realizar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 50,00.

Seleção

Ainda conforme o edital, o Processo Seletivo contará com duas etapas. A 1ª etapa consiste na aplicação de uma prova no dia 26 de fevereiro. A avaliação será composta por uma proposta de redação em Língua Portuguesa e por 40 questões objetivas sobre assuntos de disciplinas ministras no 1º e no 2º ano do Ensino Médio.

Já a 2ª etapa consiste em uma avaliação do perfil socioeconômico do estudante já que o cursinho é voltado para estudantes de baixa renda. Os candidatos passarão por entrevistas socioeconômicas nas quais uma banca vai avaliar se o estudante realmente não tem condições para pagar um cursinho pré-vestibular.

Ao todo, estão sendo ofertadas 160 vagas para as turmas do cursinho pré-vestibular neste ano. Do total das vagas, 80 são para Curitiba e 80 para São José dos Pinhais. A divulgação do resultado, com a lista de aprovados para as vagas, está marcada para o dia 8 de março. As matrículas serão recebidas no dia 11 seguinte.

