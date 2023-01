Cursinho pré-vestibular gratuito da FEA recebe inscrições até 31 de janeiro

O cursinho pré-vestibular gratuito da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária (FEA) da USP (Universidade de São Paulo) está com inscrições abertas para a formação das turmas de 2023. O projeto tem como objetivo promover o ingresso de pessoas de baixa renda em universidades de qualidade.

De acordo com o cronograma, os interessados poderão realizar as inscrições até o dia 31 de janeiro. As inscrições devem ser feitas de forma virtual, exclusivamente por meio do site do cursinho.

Para participar do processo seletivo, é necessário o pagamento de uma taxa de R$ 30. Se aprovado, o candidato também deverá pagar uma taxa de matrícula conforme edital de cada turma.

Seleção

Conforme indicado no Manual do Candidato, o processo seletivo será feito por meio da análise do perfil socioeconômico do candidato e da aplicação de provas.

A Entrevista Socioeconômica para a turma de semana acontecerá nos dias 8, 9 e 10 de fevereiro. Já a Entrevista Socioeconômica para a turma de sábado está marcada para os dias 3, 4 e 11 de fevereiro. O resultado parcial (Avaliação da entrevista socioeconômica) será publicado no dia 17 seguinte.

Já a aplicação das provas sobre assuntos de conhecimento gerais, abarcando as disciplinas do Ensino Médio, e da prova de redação em Língua Portuguesa está marcada para o dia 25 de fevereiro. A prova objetiva contará com 40 questões.

Vagas e resultado

Conforme o edital, a oferta total do Cursinho da FEA é de 240 vagas, sendo 120 para a turma de semana e 120 para a turma de sábado.

A publicação do resultado final, com a lista de convocados para as matrículas, está prevista para o dia 1º de março de 2023, com matrículas nos dias 2, 3 e 4 do mesmo mês. Considerando possíveis desistências de candidatos no momento da matrícula, podem haver vagas remanescentes.

Acesse o site do Cursinho FEA para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Unifesp inicia nesta quinta-feira (12) a aplicação das provas do Vestibular Misto 2023; saiba mais.