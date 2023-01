Cursinho Pré-vestibular Vasco recebe inscrições para turmas de 2023

O período de inscrição para a seleção do Cursinho pré-vestibular do Centro Cultural Vasco está aberto. A seleção visa a formação das turmas para 2023. O cursinho é realizado em São José do Rio Preto, em São Paulo.

De acordo com as orientações da organização, os interessados deverão realizar as inscrições por meio do preenchimento de formulário eletrônico, disponível neste link. Conforme estabelecido no regulamento, as inscrições são gratuitas.

O Cursinho do Vasco tem como público-alvo estudantes de baixa renda. Nesse sentido, podem se inscrever os estudantes que puderem comprovar não ter condições financeiras para pagar por um cursinho pré-vestibular. Os candidatos que cursaram o Ensino Médio em escolas da rede pública de ensino ou como bolsistas na rede particular terão prioridade no preenchimento das vagas.

De acordo com o coordenador pedagógico do curso preparatório, a maior preocupação e interesse é com a formação dos estudantes de baixa renda. Nesse sentido, ele ressalta que “a disputa por uma vaga em uma universidade não é fácil e nem sempre é justa. Às vezes, apenas a carga horária da escola não é suficiente, por isso oferecemos esse grande reforço no cursinho”.

O processo seletivo será realizado no dia 1º de março, às 13h30, no Centro Cultural Vasco. Já o início das aulas está marcado para o dia 6 seguinte.

O Cursinho do Vasco é totalmente gratuito e conta com uma equipe de voluntários. As aulas serão ministradas presencialmente e serão sobre disciplinas que costumam cair em provas de vestibulares e no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Veja mais detalhes no Instagram do Cursinho Vasco.

