Curso Assistente de Marketing e Vendas BH

O SENAC de Belo Horizonte está com vagas gratuitas para o curso de Assistente de Marketing e Vendas. Profissionais dessa área podem trabalhar em diferentes setores, contribuindo muito para o crescimento de um negócio. Aqueles que buscarem esse curso deverão ter o perfil desbravador e curioso, para traçar estratégias e criar soluções que agradem ao negócio e cativem o cliente.

Por isso, se você tem esse perfil, mora em Belo Horizonte e gostaria de ingressar no curso, continue acompanhando este artigo!

Quando é a próxima turma

O curso de Assistente de Marketing e Vendas do SENAC está com vagas abertas para uma turma que iniciará as aulas no dia 13/02. Essa turma terá aulas até o dia 05/05/2023 e contará com uma carga horária de 160 horas.

Os alunos que ingressarem no curso farão aulas de segunda a sexta, durante o período de duração do curso, no período noturno. O horário das aulas é de 19:00 às 22:010, no polo Guajajaras.

O que o curso ensina

O curso de Assistente de Marketing e Vendas do SENAC possui conteúdo completo, visando a formação e preparação do profissional para ingressar na área. Por isso, ele foca no desenvolvimento de competências para atuação no mercado de trabalho.

Durante o curso, os alunos contarão com realização de tarefas de empreendimento, sustentabilidade e colaboração. Além disso, eles lidarão com projetos práticos, para compreenderem o dia a dia dos trabalhadores da área. Os alunos também contarão com avaliação, ao final do curso, para verificar o que conseguiram absorver do conteúdo ensinado.

Quem pode se inscrever

Os candidatos interessados em realizar gratuitamente o curso do SENAC, em BH, não deverão cumprir muitos requisitos. Isso porque eles poderão cursá-lo mesmo sem o Ensino Médio completo e poderão ser maiores de 18 anos. O candidato também deverá apresentar uma série de documentações, sem as quais não é possível realizar a matrícula.

Documentação para inscrição

Há uma série de documentos que o futuro aluno do curso de Assistente de Marketing e Vendas deve apresentar, no momento da matrícula. É preciso apresentar o CPF, ou algum documento que contenha o número do CPF. Por exemplo, o RG, a CTPS, a CNH, ou até mesmo o comprovante de inscrição do CPF.

Além disso, o candidato deverá apresentar algum comprovante de residência. Serão aceitas contas de luz, água, telefone, correspondência bancária, declaração de residência ou fatura de cartão de crédito.

A título de comprovação de escolaridade, será preciso apresentar, se possuir o Ensino Médio incompleto, certificado escolar, declaração escolar (cuja expedição deve se dar em, no máximo, em 90 dias) e histórico escolar.

Como funciona a inscrição

A matrícula apenas poderá acontecer de forma presencial, mediante a apresentação de toda a documentação necessária. Para tirar dúvidas a respeito do processo seletivo para o curso de Assistente de Marketing e Vendas, ou dos cursos disponíveis, pode-se entrar no site oficial do SENAC. Ou há a opção de comparecer presencialmente ao polo, para atendimento, no endereço rua dos Tupinambás, 1.086 – Belo Horizonte / MG.