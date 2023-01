O curso de Auxiliar Administrativo online é uma forma de aumentar a sua capacitação profissional de forma gratuita. Além disso, ele não possui nenhum pré-requisito. Portanto, pessoas de qualquer idade e com qualquer escolaridade podem fazê-lo.

A profissão de Auxiliar Administrativo possui um mercado amplo de trabalho. Assim, um curso nessa área aumenta as chances de um profissional ser contratado, especialmente daqueles que só possuem o ensino médio. Por isso, é bom fazer esse curso.

Saiba mais sobre o curso de Auxiliar Administrativo online no artigo abaixo!

Como se inscrever no curso?

O curso de Auxiliar Administrativo online está disponível na plataforma de cursos do Pensar Cursos. Dessa forma, quem tiver interesse em fazer as aulas, só precisa entrar no site, procurar pelo curso e clicar em “Matricula-se”.

Depois, a área do login aparecerá para entrar na área do aluno ou criar um login, caso a pessoa ainda não tenha um. Após esses passos, todo o conteúdo estará disponível e o aluno já pode começar o curso.

Lembrando que, por ser um curso online, o aluno precisa possuir um celular ou computador com acesso a internet.

O que faz um Auxiliar Administrativo?

O curso de Auxiliar Administrativo online possui o objetivo de capacitar as pessoas, de qualquer área de conhecimento, nessa função. Assim, será possível usar esses conhecimentos para melhorar o currículo, conseguir o primeiro emprego ou, até mesmo, um novo trabalho.

O Auxiliar Administrativo é a pessoa responsável por ajudar a empresa nas tarefas burocráticas de baixa e média complexidade. Por exemplo, atender telefone, recepcionar clientes, responder e-mails, preencher documentos, entre outras.

A vantagem desse profissional é que toda empresa precisa de um, desde padarias até hospitais. Por isso, o mercado de trabalho é bastante amplo e promissor, visto que as empresas ofertam muitas vagas de emprego para esse cargo. Contudo, por possuir funções muito variadas, a faixa de salário também muda muito. Assim, é difícil saber a média salarial dessa profissão.

Como funciona o curso de Auxiliar Administrativo online?

O curso de Auxiliar Administrativo online funciona de forma autônoma, ou seja, o aluno estuda sozinho. Por isso, é preciso dedicação para cumprir todo o cronograma. Entretanto, as aulas ficam disponíveis 24 horas por dia, o que facilita a organizar uma rotina para fazer o curso.

Ele possui uma carga horária de 50 horas que, apesar de não ser alta, já é um importante acréscimo ao currículo profissional. Essas horas são divididas em seis módulos que, juntos, formam o conteúdo programático do curso, sendo eles:

Mercado de trabalho;

Princípios da administração;

Documentos comerciais;

Programa 5s;

Noções de secretariado;

Contabilidade básica.

O curso de Auxiliar Administrativo online é 100% gratuito, assim como a matrícula. Contudo, o certificado não é. Assim, o aluno que quiser seu certificado, ao terminar o curso, precisará pagar por ele. Além disso, o estudante precisa conseguir uma nota de, pelo menos, 60% para poder comprar a certificação.

Entretanto, o aluno não precisa adquirir o certificado. Assim, ainda é possível fazer todas as aulas de forma gratuita.