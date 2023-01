Curso de desenvolvimento profissional: resolução de problemas

Uma habilidade muito importante, tanto na vida pessoal quanto na profissional, é saber solucionar problemas. Por isso, o curso de Habilidades de Resolução de Problemas é essencial para o crescimento nos diversos aspectos da vida.

Esse curso está disponível na Escola Virtual do Governo Federal (EV.G) e apresenta cinco pilares que fundamentam uma resolução eficiente de situações complicadas. Portanto, ele é um ótimo adicional para o currículo de qualquer profissional.

Confira mais sobre os detalhes sobre o curso de Habilidades de resolução de problemas no artigo abaixo!

Quem pode realizar a inscrição no curso?

O público alvo do curso de Habilidades de resolução de problemas são os cidadãos em geral. Assim, qualquer pessoa que tenha interesse em realizá-lo, pode se inscrever. Além disso, ele é um curso gratuito, 100% online e carga horária total de 25 horas.

O aluno não precisa assistir todos os conteúdos de uma única vez. Porém, a EV.G fornece um prazo de 30 dias para finalização do curso. Logo, o estudante precisa finalizar o curso antes desse prazo.

O site da EV.G também possui diversos outros cursos no mesmo molde, dessa forma, é possível realizar vários cursos interessantes. Contudo, alguns possuem um público alvo específico, não sendo aberto ao público geral. Portanto, é preciso se atentar a essa parte na hora da matrícula.

O curso de habilidades de resolução de problemas possui certificado?

O curso de Habilidade de resolução de problemas possui sim um certificado. O certificador do curso, ou seja, a instituição responsável pelo certificado é o Enap. Isso porque essa instituição desenvolveu o curso, em parceria com a Universidade Columbia.

Para obter a certificação, o estudante só precisa cumprir a carga horária total, não existe uma avaliação final. Entretanto, existem atividades ao longo do curso e elas são obrigatórias para quem quer o certificado.

Ao final de todo o processo, o aluno conseguirá acesso ao seu documento pela área logada. Contudo, é importante ressaltar que nem todos os cursos do site oferecem certificado. Por isso, também é preciso ficar atento a esse detalhe. Essa informação está na descrição do curso. Dessa forma, basta ler a descrição toda do curso para obter todos os detalhes relevantes.

Como funciona o curso?

O curso é dividido em oito módulos, dentro da carga horária de 25 horas. Assim, quem se inscrever no curso, irá aprender:

Introdução às habilidades de resolução de problemas e autoavaliação;

Introdução à estrutura LEADS (cinco habilidades fundamentais na solução de problemas);

Liderança;

Comunicação Efetiva;

Pensamento Analítico;

Tomada de Decisões;

Implementação de Soluções;

Pós-avaliação e teste de personalidade.

Todas essas habilidades são construídas com base em estratégias pensadas para a solução de problemas. Portanto, elas ajudam a melhorar os relacionamentos pessoais e profissionais, pois desenvolvem a capacidade de lidar com situações complexas e difíceis.

Assim, será possível solucionar problemas de forma mais fácil. Por isso, esse curso é uma boa adição para o currículo profissional. Afinal, toda empresa procura uma pessoa capaz de lidar com as mais complicadas situações, resolvendo todas de forma rápida e eficiente.