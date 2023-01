Ter inglês básico é imprescindível para a maioria das pessoas que quer entrar em um mercado de trabalho. Quando não é o caso, entender a língua é, no mínimo, um diferencial. Por isso, contar com um bom curso online e gratuito pode ser de muita valia, para preencher o currículo.

Os cursos online têm como vantagem as aulas disponíveis a qualquer momento e por meio de qualquer dispositivo. Por isso, pode-se fazer aulas no trânsito a caminho do trabalho, no horário de almoço, malhando e outros. Basta colocar um fone e deixar o áudio correndo. Para as pessoas mais visuais, essas conseguirão encontrar tempo para assistir às aulas, porque elas se encaixam nos períodos livres do dia.

Dessa forma, aqueles que precisam ou desejam saber o inglês básico podem contar com o material de qualidade do Pensar Cursos. Continue acompanhando este artigo para saber mais detalhes sobre ele!

Como funciona

O curso de inglês básico do Pensar Cursos é feito mediante a matrícula na própria plataforma. Não há pagamento, portanto, ao se cadastrar e se inscrever no curso, já é possível ter acesso às aulas e materiais disponíveis. Ao final do curso, o aluno poderá solicitar um certificado de participação, sobre o qual falaremos mais, abaixo.

Quem pode cursar

O curso está disponível para todos aqueles que não sabem nada de inglês e gostariam de ter uma noção básica. Por isso, não há nenhuma restrição de público para suas aulas. Assim, todos aqueles que buscarem uma qualificação profissional podem acessá-lo.

Qual é a carga horária

O curso possui carga horária de 70 horas, as quais poderão ser utilizadas, se o aluno adquirir o certificado, para diversas comprovações em seleções, concursos e outros.

Como funciona

O aluno que optar pela realização do curso de inglês básico do Pensar Cursos estudará sozinho, de forma autônoma. Portanto, é necessário bastante disciplina e dedicação, para tirar o melhor proveito possível do material.

Saiba mais sobre o conteúdo

O conteúdo do curso de inglês básico do pensar cursos é bem completo e oferece uma base sólida àqueles que estão iniciando no inglês. Dentre vários outros tópicos, o aluno estuda adjetivos, advérbios, pronomes pessoais retos e demonstrativos, bem como a gramática em geral (conjugação, regras, pronúncias).

O curso possui certificado

Como já dito, ao final do curso, o alno pode solicitar um certificado. Entretanto, ao contrário do curso, que é gratuito, o certificado é pago e custa R$39,90. Não é obrigatório solicitar o certificado para realizar o curso. Por isso, é possível estudar sem solicitar o certificado. Mas ele é interessante para aqueles que querem usá-lo em provas de títulos, em avaliações de recrutamento e seleção, como atividades complementares, dentre outros.

O certificado, contudo, não é dado apenas àqueles que pagam o valor à plataforma, mas a quem comprova a absorção do conteúdo. Para tanto, o aluno passará por uma avaliação, ao final do curso, devendo tirar, no mínimo, 60%, para estar apto a solicitar o certificado.