Curso de Técnico em Logística em Divinópolis

O SENAC é uma instituição renomada, por isso muitos dos alunos aprendem ali o seu ofício e saem empregados. Dessa forma, é uma grande oportunidade aproveitar as vagas em aberto para o curso do SENAC de Divinópolis, de Técnico em Logística.

Continue acompanhando a leitura para saber mais a respeito do curso!

Quem pode fazer o curso

Para fazer o curso de Técnico em Logística, há pré-requisitos que o candidato precisa preencher. O primeiro deles é ser maior de 16 anos, o que deverá ser comprovado mediante apresentação de documentos no momento da inscrição. Além disso, é preciso que a pessoa tenha concluído, ou esteja com o Ensino Médio em curso. Isso também exigirá comprovação, mediante documentações específicas.

Como funcionarão as aulas

As inscrições para o curto de Técnico em Logística, do SENAC de Divinópolis, já estão abertas. Sua abertura se deu no dia 11/01/2023 e as aulas iniciarão no dia 06/02/2023, contando 800 horas de aula e quase um ano de curso. Seu término se dará no dia 04/04/2024. As aulas acontecerão presencialmente, no polo de Divinópolis, de segunda a sexta-feira.

Quais os objetivos do curso

Cursando o curso de Técnico em Logística, o aluno adquirirá competências para exercer as atividades relacionadas ao assunto. Para isso, o curso oferecerá atividades que promovam o seu conhecimento e habilidades. O foco dos cursos do SENAC é mostrar ao aluno a profissão em situações práticas, ensinando-os a decidir e se aprimorar continuamente.

Como se inscrever

A inscrição no curso (matrícula) apenas poderá ser feita de maneira presencial e enquanto não houver o preenchimento das vagas disponíveis. Portanto, o aluno que quiser cursos o Técnico em Logística do SENAC, no programa de gratuidade, deve comparecer ao polo, munido das documentações necessárias.

Documentação necessária

A apresentação dos documentos que o site menciona é fundamental para conseguir matricular-se no curso. Por isso, o aluno deverá levar, até o polo CEP Divinópolis, do SENAC, algum documento que contenha o número do seu CPF. Pode ser o próprio cartão do CPF, documentos como o RG, a CTPS, a CNH, ou mesmo o comprovante de inscrição no CPF.

Além disso o candidato deverá comprovar sua residência, apresentando documento cuja expedição não ultrapasse 3 meses. Para tanto, é possível levar a conta de água, luz, telefone, correspondência bancária, declaração de residência ou a fatura de cartão de crédito.

Para a comprovação de que o candidato finalizou, ou está cursando o ensino médio, também deverão ser apresentados documentos específicos. Quais seja, o certificado escolar, a declaração escolar e o histórico escolar. Quanto à declaração escolar, essa segue a mesma regra dos comprovantes de residência e sua expedição não pode ultrapassar 90 dias.

O que faz um Técnico em Logística

O profissional que atua como Técnico em Logística cuida de todo o suprimento de um negócio. Por isso, ele trabalha diretamente com a organização do estoque de mercadorias. E também é requisitado por empresas em vários nichos de atuação. Atualmente, o salário inicial do profissional é, em média, R$1808,00 e pode chegar a R$2.369,00.