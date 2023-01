Aquelas pessoas que querem se familiarizar melhor com conhecimentos em informática, sejam eles básicos, intermediários ou avançados, podem encontrar opções de estudos online. Uma delas é o curso fornecido pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a respeito de Tecnologias Digitais para o Cotidiano. Continue acompanhando este artigo para saber mais a respeito dele!

Como funciona

O curso de Tecnologias Digitais para o cotidiano é ministrado de forma totalmente online e gratuita. Não há nele acompanhamento de tutores, nem de professores. Portanto, ele objetiva ofertar ao público a oportunidade de se aprofundar em conhecimentos sobre informática. As vagas para o curso são ilimitadas, podendo a inscrição ser feita a qualquer dia e horário

O aluno deve ter disciplina para estudar sozinho, mas o curso é de curta duração e com flexibilidade para estudar onde e quando o aluno quiser e puder. Portanto, ele é interessante para quem quer aprender com qualidade, especialmente por conter respaldo acadêmico da UFRB.

Conteúdo

O curso contém material suficiente e de qualidade para que o aluno aprenda noções de informática. Ele também serve para que ele progrida para o nível intermediário e avançado de conhecimento a respeito.

O curso apresenta muitos recursos tecnológicos, visando que o estudante consiga se manter por dentro da tecnologia atual, no que tange à informática. Alguns assuntos cuja abordagem se dá nas aulas são: conectividade, editores de texto, planilhas, armazenamento na nuvem e apresentação, além de outros.

Como se inscrever

O aluno que desejar se inscrever no curso de Tecnologias Digitais para o Cotidiano deve fazê-lo através da própria plataforma. E será preciso realizar o cadastro nela, uma vez que os vistantes (sem cadastro) não podem acessar o material dos cursos.

Para isso, basta clicar em “continuar” embaixo de “autoinscrição (estudante)”. Uma página se abrirá e o futuro aluno deverá clicar em “criar uma conta”. Assim, outra página se abrirá, solicitando dados do interessados, como o seu nome, e-mail, cidade, CPF e outros. Após o preenchimento e confirmação do cadastro, o aluno estará hábil a começar o curso.

Certificado

Todos os alunos que cursarem o curso de Tecnologias Digitais para o Cotidiano poderão acessar ao certificado de conclusão do curso. Mas para isso, é preciso que o aluno realize avaliação final do curso e conte com, pelo menos, 60% de aproveitamento. Conseguindo esta nota, o certificado fica liberado de forma automática e gratuita.

Dúvidas

É normal que os alunos tenham dúvidas enquanto estiverem aprendendo, e o mesmo acontece com o curso Tecnologias Digitais para o Cotidiano. Entretanto, como o curso não conta com um tutor, o aluno deve usar de outros meios para esclarecê-las. Por exemplo, através do telefone (75) 3621 – 6922.

Ou através do “Perguntas Frequentes”, página na qual a UFRB responde às dúvidas mais frequentes dos alunos. Outra opção, para solucionar questões, é contatar a página através do seu Help Desk (suporte), onde o aluno poderá preencher, mediante um formulário, aquilo em que gostaria de ajuda.