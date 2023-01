No intuito de capacitar profissionais que queiram ingressar na área e ofertar a eles mais oportunidades no mercado, o SENAI GOIAS fornece curso gratuito de Assistente de Distribuição.

Assistente de distribuição é aquele profissional que se dedica a distribuir produtos no dia a dia, bem como fazer a separação dos produtos distribuídos. Portanto, ele participa ativamente do controle de estoque.

Além disso, ele visa organizar o local de trabalho com base em decisões assertivas nas operações logísticas. Dessa forma, sabe-se que este é um profissional muito importante em diversos mercados.

Continue acompanhando este artigo para saber mais sobre o curso!

Proposta do curso

O curso visa ensinar ao aluno interessado a prática da profissão de Assistente de Distribuição. Para isso, ele conta com ensinos que direcionam o planejamento e execução das operações de processos logísticos. Portanto, ele consegue capacitar o profissional no atendimento da produção de bens e serviços, como descritos no site.

Além de ensinar o básico, o curso se aprofunda em conhecimentos importantes para a prática profissional diária, no que ao cumprimento de normas. Algumas delas estão atreladas, por exemplo, à saúde, higiene e meio ambiente. E o profissional também aprende sobre a legislação vigente, a qual é muito importante não descumprir.

A quem o curso se destina

O curso de Assistente de Distribuição se destina aqueles jovens e adultos com mais de 16 anos, que se interessam pela área e gostariam de se qualificar. Para acessar ao curso, é preciso ter, no mínimo, o ensino fundamental e também ter acesso à internet, uma vez que a maior parte das aulas acontece de forma online.

Como funciona o curso

O curso de Assistente de Distribuição gratuito, do SENAI, conta com uma carga horária de 160 horas. Ele é realizado, em sua maior parte, de forma online. Isso porque 80% de suas aulas acontecem no Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Entretanto, há encontros presenciais, que compõe a carga horária do curso e que não obrigatórios. O aluno deverá agendá-los entrando em contato com o próprio SENAI Goiás, mediante o telefone (62)3219-1040.

Além disso, ele pode fazer o agendamento pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem. Ainda que o agendamento seja feito pelo aluno, no seu tempo, ele não pode fazê-lo em qualquer tempo. Isso porque o SENAI pede o mínimo de 15 dias de antecedência para realizar o agendamento.

Em quais polos o curso é fornecimento

O SENAI GOIAS fornece o curso em uma série dos seus polos, quais sejam, Niquelândia, Barro Alto, Catalão, Fernando Bezerra (Rio Verde), Mineiros, Roberto Mande (Anápolis), SAMA (Minaçu) e Jataí.

Além disso, outros polos também ofertam o curso, sendo eles o Itumbiara, Aparecida, a Faculdade de Tecnologia SENAI de Desenvolvimento Gerencial, Jardim Colorado (Goiânia) Dr. Celso Charuri (Aparecida de Goiânia), SESI/SENAI de Quirinópolis, Vila Canaã (Goiânia) e, por fim, Ítalo Bologna (Goiânia).

No site do SENAI é possível encontrar mais informações sobre o curso e orientações sobre a matrícula. Eles fornecem um arquivo em PDF, que o aluno pode baixar para tirar suas dúvidas e saber como dar início à sua inscrição.