Curso técnico: saiba qual a sua importância para o desenvolvimento profissional

Para quem está começando sua vida profissional, fazer um curso técnico pode ser uma saída para se destacar no mercado de trabalho. Atualmente há uma grande procura por profissionais qualificados, especialmente no setor industrial, com amplas possibilidades de crescimento e construção de uma carreira.

De acordo com o Mapa do Trabalho, pesquisa realizada pelo Observatório Nacional da Indústria, os postos de trabalho na indústria brasileira, oferecidos aos profissionais com curso técnico, devem aumentar exponencialmente em 2023. De fato, deve ser maior que a média nacional, em outras áreas de atuação.

Espera-se que até o final do ano, haja cerca de 2 milhões dos trabalhadores com um curso técnico, em todo o Brasil, atuando nas indústrias nacionais. Isso significa que 20% de todos os postos de trabalho no país, exigirão essa qualificação profissional. Portanto é preciso ficar atento e buscar novas oportunidades.

Analogamente, um em cada cinco cargos do setor industrial estarão disponíveis para quem possuir uma formação técnica. Há uma valorização neste tipo de trabalhador, que pode atuar em diferentes setores. Para preencher todos os postos de trabalho, será preciso formar 77 mil estudantes em 2023.

Novas oportunidades de trabalho

O curso técnico pode ser uma saída para aqueles que estão começando a sua carreira profissional, já que aumentam as chances de ser contratado. O mercado busca habilidades específicas que estes trabalhadores podem oferecer. O estudo é importante para a carreira dessas pessoas.

Através de um curso técnico, os profissionais garantem também uma boa rede de relacionamentos, aprimorando seu networking. Ele conquista habilidades como inteligência emocional, comunicação, desenvolvendo suas capacidades e oferecendo um trabalho qualificado de acordo com as exigências do mercado.

Um estudo do Itaú Educação e Trabalho apontou que metade dos estudantes que terminaram seu ensino médio, atuam em áreas simples dentro de uma organização. Por outro lado, aqueles estudantes que concluíram um curso técnico têm mais chances de trabalhar em funções mais complexas e melhor remuneradas.

Segundo Ana Inoue, superintendente do Itaú Educação e Trabalho, a educação profissional e o curso técnico tornam possível a inclusão dos jovens brasileiros no mercado de trabalho. Para ela, a formação técnica abre as portas para o desenvolvimento do país como um todo, devendo ser fomentada.

Mercado de trabalho

É preciso observar que os estudantes que participam de cursos técnicos, acabam por ver uma aceleração em sua entrada no mercado de trabalho. Seu desenvolvimento profissional o prepara para lidar com uma sociedade altamente tecnológica, e as empresas estão cada vez mais de olho nestes trabalhadores.

Atualmente há uma grande demanda por mão de obra qualificada e especializada. O curso técnico permite ao estudante colocar em prática tudo o que aprendeu, o ensinando a exercer uma função específica dentro de uma organização. Ele é mais rápido que uma universidade, por exemplo, com duração de um a dois anos.

São várias as vantagens de se fazer um curso técnico, como por exemplo, oferecer uma qualificação para quem deseja mudar de área de atuação, ou reforçar um tipo de conhecimento que já possui na prática. O profissional acaba por se tornar mais capacitado e exercer suas funções de maneira qualificada.

Alguns estudos apontam que 80% dos alunos que possuem uma formação técnica conquistam melhores colocações no mercado de trabalho e são bastante reconhecidos. Jovens que se dispõe a fazer esses cursos, acabam por conseguir as melhores vagas e os melhores salários.

Conclusão

O conteúdo estudado em um curso técnico leva ao aluno, a prática de sua profissão escolhida, à sala de aula. O jovem pode aprender sobre as tarefas que deverão ser feitas em seu dia a dia na empresa. Sendo assim, ele se prepara melhor para o mercado de trabalho, se destacando de seus concorrentes.

Vale ressaltar que os cursos técnicos têm se tornado mais acessíveis, as mensalidades a serem pagas são mais baratas que as de um curso superior, por exemplo. É uma ótima oportunidade para um aluno que sai do ensino médio, e também para os jovens que já estão trabalhando mas que desejam se desenvolver.

Em conclusão, os cursos técnicos focam na prática profissional, as aulas preparam o aluno a atuar em um ambiente organizacional de forma eficiente, contribuindo melhor para o andamento das empresas. São milhares de vagas disponíveis para quem deseja melhorar sua qualificação e atuar na área escolhida.