Chegou o ano de 2023, e junto com ele vem a obrigatoriedade de pagar IPVA. Quem tem carro sabe que os custos não são baixos. Porém, saiba que há formas de reduzir seu impacto financeiro, e uma delas é usar o cartão de crédito. Por isso que hoje, vamos saber se dá para pagar IPVA com cartão de crédito.

Entre as possíveis opções para pagamento do IPVA utilizadas pelos proprietários dos veículos estão: ganhar pontos de bônus na declaração de imposto de renda; dividir o pagamento com o cônjuge ou gastar o suficiente para quebrar suas economias de aposentadoria. Aqui, apresentamos vários métodos para fazer pagamentos eletrônicos do seu IPVA 2023 usando um cartão de crédito.

Lembre-se de que, as ações que valem para uma pessoa, pode não ser para outra. Isso ocorre porque cada um dos 27 estados federais brasileiros possui se próprio órgão do DETRAN, completo com seu próprio conjunto de normas e particularidades.

No entanto, a única coisa que os órgãos do DETRAN têm em comum, é a insistência em receber o pagamento. Infelizmente, não podemos fugir disso. Por isso, leia com atenção as maneiras que indicamos aqui.

Como fazer o pagamento do IPVA com cartão de crédito?

Você pode fazer um boleto do IPVA e pagá-lo com cartões de crédito, no caso em que o DETRAN estadual permitir. Para isso, escolhemos 5 cartões de crédito mais utilizados para este fim, e assim, poder fazer uma análise.

99Pay

Para pagamentos com cartão de crédito efetuados no ato da compra do ingresso, a 99Pay cobra uma taxa de conveniência de 3,99%. Então, se você quiser dividir sua compra em até 12 vezes, cada parcela virá com juros que varia de tamanho dependendo do valor total que você pedir.

No entanto, este cartão de crédito possibilita o limite de R$ 5.000,00 para pagamento de boletos para pessoas que possuem a identidade verificada. No caso de conta verificada, o valor máximo permitido para pagamento é de R$ 2.000,00. Por fim, para as contas simples, o valor é menor: se estende até o limite de R$ 200,00 por transação.

AME Digital

Em contrapartida, a AME Digital cobra 2,49% para pagamentos integrais. Se você optar em parcelar o boleto, receberá um acréscimo de 3,49% ao longo do plano de pagamento.

O limite para pagamento com este cartão de crédito é de até 2 pagamentos por dia ou, no máximo, de R$ 2.000,00. Resumindo:

Taxa de 2,49% por utilizar o cartão de crédito;

Se for parcelado: taxa de 2,49% + 3,49% cada parcela.

PicPay

Desde o mês de março de 2022, o PicPay passou a cobrar uma taxa em todas as transações com cartão de crédito. Independentemente do valor transferido, eliminando seu generoso limite de transferência gratuita.

No mês de setembro de 2022, a taxa de processamento de pagamentos com cartão de crédito aumentou de 4% para 4,99% do valor da transação.

Sendo assim, se você quiser dividir sua compra em até 12 vezes, cada parcela virá com um acréscimo que varia de tamanho dependendo do valor total que você pedir.

RecargaPay

A RecargaPay cobra dos assinantes do plano Prime+, 1,49% para pagamentos com cartão de crédito em suas faturas mensais (IPVA entra como tal). Todos os outros usuários pagam uma sobretaxa de 1,99%.

Logo, se você optar por dividir sua compra em até 12 vezes, cada parcela virá com um acréscimo que varia de tamanho dependendo do valor total do pedido.

Mercado Pago

Enquanto isso, o Mercado Pago cobra uma taxa de 3,99% pelo uso do cartão de crédito para pagar qualquer boleto bancário. Se você optar por dividir o total em até 12 vezes, receberá um acréscimo a cada parcela que pode ou não ser proporcional ao valor total.

Qual vale mais a pena para pagar IPVA com cartão de crédito?

Dentre os cartões de crédito apresentados neste artigo, o RecargaPay oferece as menores taxas do mercado na utilização do cartão de crédito para pagamentos de boletos.

Se você está pensando em usar cartões digitais como parte de sua estratégia, deve ter em mãos todas as informações financeiras relevantes, antes de tomar uma decisão.

Portanto, para maximizar as campanhas de acúmulo de pontos, como o Bateu Ganhou do Santander, e atender às necessidades de gastos com a aposentadoria, usar o serviço pode ser uma boa opção.

Vale lembrar que, a partir de dezembro de 2022, todos os cartões Itaú deixaram de conceder pontos para compras fora das categorias de compras pré-definidas no cartão. Dessa forma, efetuar o pagamento do IPVA com cartão de crédito Itaú não gera pontos no programa de recompensas associado ao cartão.