Dança de Cezar Black viraliza na web: ‘Não para de rebolar’

Foto: Reprodução / Globoplay

Cezar Black se tornou um fenômeno nas redes sociais após a primeira festa do ‘Big Brother Brasil 23’. O nome do baiano foi um dos mais comentados do Twitter pelas danças que ele fez durante a madrugada desta quinta-feira (19).

O baiano mostrou todo o rebolado na casa mais vigiada do Brasil e chamou a atenção não só dos demais participantes do reality, como também de fãs.

Veja as reações do público abaixo:

a verdade cezar é que você nunca esteve sozinho, quem ta dizendo isso não sou eu, são seus mais de 2 bilhões de seguidores nas redes sociais. no palco montado pelo público você nunca saiu do primeiro lugar, VOCÊ É O CAMPEÃO DO BBB 23 CEZAR BLACK #BBB23 pic.twitter.com/mM17dMplC7 — 𝙈𝙊𝙆𝘼!! dependência pirocal. (@akashiyaoi) January 19, 2023

eu estou completamente OBCECADO por cezar black. o divo rebola, se emociona, chora, é fofo, faz piadinha quinta série, é meio brega… não tem jeito é o MEU CAMPEÃO — Alexandre (@Iexandre) January 19, 2023

ACORDEI E SÓ QUERO SABER DE UMA COISA: O CEZAR BLACK JÁ PAROU DE REBOLAR??????? — LEGADÃO™ (@legadaodamassa) January 19, 2023

O DIÁLOGO DE CEZAR BLACK E CRIS KKKKKKKKKK eles estão falando de jbl boombox né? 🤭 #BBB23 #festabbb23 #RedeBBB pic.twitter.com/L1MbZRlxgW — Bia (@BiaHutche1) January 19, 2023

MEU CEZAR BLACK TÁ ON D++++++ pic.twitter.com/EcXWBBy1kb — LEGADÃO™ (@legadaodamassa) January 19, 2023

Cezar Black por enquanto parece ser o único participante que não passou pelo time de publicitários e marketeiros Como se fosse um participante do BBB 5 em 2023 — Doutor em BBB MuitoHumilde (@muitohumildee) January 17, 2023

eita que ninguém escapa do charme do nosso querido Cezar Black #BBB23 pic.twitter.com/P1f0PtmNK8 — eliz (@eliztuitaa) January 19, 2023

EU TÔ FASCINADO PELO MEU MANO CEZAR BLACK QUE SIMPLESMENTE NÃO CONSEGUE PARAR DE REBOLARpic.twitter.com/oXoexpsQ2K — LEGADÃO™ (@legadaodamassa) January 19, 2023

Cristian: “Posso dormir contigo, Black?” Cezar: “Venha.” Cristian: “Tô sem cu3ca, pai.” Cezar: “Oxi, tá doido é.” Cristian: “Tu já viu uma JBL branca?” Cezar: “A minha é boombox. JBL preta.” #BBB23 pic.twitter.com/v86Z6e4VkO — BBB23 FOFOCAS (@bbb___2023) January 19, 2023

Gente se em algum dia eu critiquei o Cezar Black (Sim eu critiquei) eu estava muito errado desculpa o cara é resenha e tá servindo entretenimento #BBBB23 pic.twitter.com/CmfBJ74jge — Emojim babando 🤤🥹🌪 (@is4qu3c) January 19, 2023

CÉZAR BLACK ESTAMOS COM VOCÊ PARA SEMPRE #BBB23 pic.twitter.com/kpt0YrrSUY — matheus (@whomath) January 19, 2023

estou totalmente obcecada por cezar black pelo AMOR de deus #BBB23 pic.twitter.com/kz0lZFNeRI — manuzoca (@manuumarquesss) January 19, 2023

cezar black macetando o mosca ao som watermelon sugar by harry styles foi o momento da festa #bbb23 pic.twitter.com/5tcWVRWs30 — isis ✨️ (@eaisis) January 19, 2023

Eu não sabia que shipava Cezar Black e Mosca até começar a shipar Cezar Black e Mosca… MANO A QUIMICA GRATIS VSF #BBB23 pic.twitter.com/UkH0NMUQ0b — Larrycita 🐈‍⬛🪰 (@dra_larry) January 19, 2023

Eu sabia que o Cézar Black não ia me decepcionar:#BBB23 pic.twitter.com/wZKBaz2AXh — Wendiu (@Wendellxavier18) January 19, 2023

preso no grande dr cézar black dançando envolver #BBB23 pic.twitter.com/mz87FIAmGI — matheus (@whomath) January 19, 2023

CEZAR BLACK THE BEST https://t.co/3iJirY9tLi — Clineu Neto (@ClineuNeto_) January 19, 2023

i believe in cezar black supremacy https://t.co/4D7d81Y3Io — valeu natalina (@horandis3) January 19, 2023

Na tarde de quarta (18), o brother derramou as primeira lágrimas do reality show. Na ocasião, Cezar chorou ao desabafar com a dupla, Domitila, sobre uma frase dita por Fred Nicácio durante uma conversa sobre a vida dele.

O médico e fisioterapeuta fala que uma enfermeira branca disse que ele não poderia realizar uma tarefa porque aquilo que estava sendo feito era apenas para médicos.

“Um dia fui fisioterapeuta, vi um médico entubando e disse: ‘Quero fazer isso aí’. Uma enfermeira branca olhou e disse: ‘Sai pra lá, menino, isso é só para médico’. Sete anos depois, eu voltei e ela foi minha enfermeira. Estou aqui doutor Fred Nicácio. Para você, eu vou entubar e vai me ajudar. Assim que a gente trata racista”, disse Nicácio.

Cezar Black, atual integrante do elenco ‘Pipoca’ da nova temporada do ‘Big Brother Brasil’ é torcedor “doente” do Bahia. De acordo com informações exclusivas obtidas pelo iBahia, o enfermeiro também morou no mesmo prédio do lateral-direito da Seleção Brasileira, Daniel Alves. Os dois moravam no bairro da Pituba, em Salvador.

O baiano também é apaixonado por carnaval e entre os objetivos já alcançados, ele possui um apartamento na Capital Federal, o carro dos sonhos e cotas de um barco, dividido com mais oito amigos. Atualmente, o soteropolitano mora em Brasília, onde trabalha na UTI neonatal e na emergência de dois hospitais.

