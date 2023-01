Daniel Cady abre o jogo e expõe curiosidade sobre casamento com Ivete Sangalo

Foto: Reprodução/Instagram

Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, foi sincero ao receber um questionamento de seguidor a respeito de um detalhe sobre o casamento com a cantora.

O nutricionista foi perguntando se o fato da artista ganhar mais dinheiro que ele acaba incomodando na relação entre os dois e não hesitou ao responder.

“Claro que não. Pessoal, esse lance quando um do casal ganha mais do que o outro, só incomoda quando a pessoa usa o dinheiro para exercer poder sobre o outro, como isso não rola aqui em casa, então não há esse tipo de problema”, explicou Daniel Cady.

Recentemente Ivete Sangalo gravou um novo EP na Casa Pia, no São Joaquim, em Salvador, na última quinta-feira (5), com presença de fãs e famosos.

“Eu sabia que isso ia acontecer, mas está pior do que eu imaginei. Ave Maria, tá parecendo que eu tô fazendo isso pela primeira vez. Incrível. Eu poderia ter feito essa gravação num estúdio, mas eu não gosto de me sentir dessa maneira com todo mundo dizendo o que acha que eu devo fazer. Tem uma coisa que a minha obediência está exatamente na minha frente. Isso é uma coisa só nossa, que a gente quis a vida inteira”, disse a cantora enquanto se apresentava com uma das suas canções inéditas: “Tudo Cria de Ivete”.

