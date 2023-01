Daniela Mercury manda mensagem para Lula no Virada Salvador

Foto: Max Haack/Ag Haack

Daniela Mercury se apresentou no Festival Virada Salvador no início da noite deste domingo (1º) e durante a apresentação, que aconteceu na orla da capital baiana, ela enviou uma mensagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A artista cantou o hino nacional e falou sobre o atual momento político do Brasil.

“Eu quero saudar o novo presidente da República. Que Lula tenha sorte, alegria e muito axé para cuidar do povo brasileiro, ele, Geraldo Alckmin [vice-presidente] toda essa frente democrática. Queremos paz, felicidade, justiça social, democracia, respeito”.

No repertório apresentado na arena que leva o nome dela, Daniela Mercury cantou grandes sucessos da carreira como “Pérola negra”, “Suingue da cor” e “Canto da cidade”. Ao final do espetáculo, Daniela voltou a saudar Lula e cantou a música “Vermelho”, comumente utilizada na campanha política do Partido dos Trabalhadores, ao qual pertence Lula.

Este ano, Mercury foi uma das figuras públicas que não somente declarou voto em Lula, como se engajou para que ele fosse eleito. Além de participar de atos da campanha, na reta final da disputa ela chegou a entrar em contato com fãs que ainda não haviam decidido em quem votar.

No dia do segundo turno das eleições, a baiana acompanhou a apuração e o resultado da votação ao lado do político e depois participou da comemoração na Avenida Paulista, onde cantou em cima de um trio elétrico.

