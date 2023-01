Danilo Gentili é anunciado como nome do MBL para disputar a Presidência

Foto: Reprodução/ SBT

O apresentador e humorista Danilo Gentili pode deixar o cargo que ocupa no SBT com o ‘The Noite’ para investir pesado na política em 2026.

De acordo com o deputado federal Kim Kataguiri (União-SP), o humorista deve ser o novo rosto do partido Movimento Brasil Livre (MBL), que passará por uma reformulação e pretende ter Gentili como candidato do Executivo em 2026.

“A gente tem defendido e vamos construir para 2026 a candidatura do Danilo Gentili e ele vai disputar”, declarou o parlamentar.

Kataguiri ainda minimizou as críticas feitas por Igor 3K, que citou a possibilidade Ucrânia em caso de vitória de Gentili, ao compará-lo ao presidente do país, Volodymyr Zelensky, que é um humorista.

Em entrevista ao Estadão, Gentili falou sobre a possibilidade da candidatura à Presidência em 2022.

“Quando faço as minhas piadas, os políticos me levam muito a sério, a ponto de eu colecionar pedidos de prisão e de censura vindos deles. Então, acho que eles é que temem que a minha candidatura seja levada a sério e não o contrário.”

