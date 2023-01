A Dasa é uma das maiores redes de laboratório presente em todo o Brasil e hoje está contratando novas pessoas para atuar em suas unidades de atendimento. São vagas para diversas regiões do país como Rio de Janeiro e São Paulo. Confira, a seguir.

Dasa tem banco de talentos para várias regiões do país

Desde a sua fundação, a Dasa preza pelo cuidado em seus atendimentos e prioriza o bem estar de todos os seus clientes. Trata-se da maior referência no setor da saúde, sendo destaque nacional. Para complementar o sucesso das suas atividades, a companhia disponibilizou novas oportunidades de emprego.

A Dasa oferece um ambiente de trabalho com oportunidade de crescimento, além de vários benefícios e um salário fixo aos seus colaboradores. Confira a seguir as oportunidades disponíveis e tudo referente a seleção de candidatos.

Anfitrião – Banco de Talentos;







Recepcionista (PCD) – Banco de Talentos;







Cozinheiro – Rio de Janeiro;







Auxiliar de Cozinha – Rio de Janeiro;







Concierge Bilíngue – Banco de Talentos;







Recepcionista – Banco de Talentos;







Consultor de Atendimento (Call Center) – Banco de Talentos;







Mensageiro – Banco de Talentos;







Copeiro – Banco de Talentos;







Garçom – São Paulo.

Como se candidatar

A Dasa está em busca de pessoas talentosas e responsáveis para atuar em suas filiais. Se você se identifica com a empresa e deseja se candidatar nas vagas disponíveis, basta seguir as orientações disponibilizadas no site 123 empregos. Logo depois, é só cadastrar um currículo atualizado para o análise da companhia.

Acompanhe diariamente as informações sobre as vagas de emprego divulgadas aqui, no Notícias Concursos.