De férias na Bahia, Isis Valverde ostenta corpão em destino paradisíaco

Isis Valverde apareceu nas redes sociais no sábado (7) para compartilhar mais registros da viagem de férias para Caraíva, na Bahia. O destino paradisíaco é localizado na região de Porto Seguro e distante cerca de 740 quilômetros de Salvador.

Esse é o segundo destino em terras baianas da atriz, já que ela passou o Réveillon em Trancoso, destino próximo de Caraíva e que também faz sucesso durante o verão.

Na mais recente publicação do Instagram, Isis Valverde apareceu tomando sol na piscina e o corpão em forma chamou atenção dos seguidores. A atriz também mostrou momentos no pôr do sol e em pontos turísticos da região.

Nos comentários não faltaram elogios para a musa. “A mulher mais linda do universo”, escreveu um seguidor. “Isso só se vê na Bahia. Deus me livre não ser baiano”, escreveu mais um. “Roubou a beleza do mundo, né?”, disse outra fã.

Veja os cliques:

