De férias na Bahia, Taís Araújo desfila ao som de funk: ‘Não quer guerra’

A atriz Taís Araújo segue curtindo as férias na Bahia com o maridão Lázaro Ramos. Em novo vídeo publicado nesta quarta-feira (4), ela apareceu desfilando ao som de “Ela é Top”, de MC Bola.

Enquanto o funk rolava solto, a artista mostrou toda a beleza durante o vídeo. Para o look ela escolheu um biquíni laranja neon que deixou o corpão em evidência.

Taís Araújo segue aproveitando a folga após as gravações de “Cara e Coragem”, novela das 19h, da TV Globo, que está nas últimas semanas de exibição.

“Uma pretricinha com seu copo de drink no verão da Bahia não quer guerra com ninguém”, escreveu a atriz na legenda da publicação no Instagram.

Nos comentários não faltaram elogios para Taís. “Uma rainha de verdade”, escreveu uma conta. “Arrasa mesmo! Deixa os preconceituosos se roerem de inveja”, comentou mais um. “O close da gata”, elogiou outro fã.

Veja o vídeo:

