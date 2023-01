De máscara e chapéu, Lázaro Ramos passeia por Salvador sem ser reconhecido

Foto: Reprodução/Redes Sociais

De férias em Salvador, Lázaro Ramos resolveu passear pela capital baiana usando um “disfarce”. De máscara e chapéu, o ator acabou passando despercebido durante passeio.

Por meio do perfil no Twitter, Lázaro Ramos brincou com a situação. “Afro samurai caminhando em Salvador e ninguém falou com ele. Poxa. Risos”, escreveu na legenda.

Nos comentários, fãs do ator repercutiram o vídeo. “Só disfarçado mesmo, se não acho que não conseguiria dar um passo sem pedirem foto”, disse um. “Assim não vale, Lazo”, brincou outro.

Nas imagens, Lázaro Ramos passa por pontos turísticos de Salvador, com grande circulação de pessoas, mas nenhuma o reconhece.

Veja o vídeo:

Vale lembrar que o ator, juntamente com a esposa Taís Araújo, estiveram na gravação do novo EP de Ivete Sangalo, na Casa Pia, no São Joaquim, em Salvador.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.