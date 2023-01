De volta a Salvador, Fiesta Park é opção de lazer para criançada

Foto: Divulgação

As férias de verão em Salvador vão podem ficar ainda mais animadas e também com adrenalina. É que o Fiesta Park está de volta na AV. Paralela. Com diversas atrações infantis e radicais, o Park está pronto para receber todos os públicos.

Este ano tem novidade, com 18 brinquedos, dentre eles o Carrossel, um equipamento Italiano e disponível para todas as idades. O Fiesta conta também com montanha-russa, Looping Star, Over The Top, Xtreme, Ranger, Waka Waka e muito mais. Além disso, o espaço oferece uma praça de alimentação, com diversos itens fast food.

Próximo ao Shopping Paralela, o Park funcionará todos os dias de segunda-feira a sexta-feira das 17h às 22h. No sábado, domingo e feriados das 15h às 22h.

SERVIÇO

O Quê: Fiesta Park

Onde: Avenida Paralela, próximo ao Shopping Paralela

Horário: Subdividido em dias da semana, que vão das 15h às 22h.

Valores: Promoção de férias com meia entrada para todos

